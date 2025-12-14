Ir al contenido principal

El candidato de extrema derecha José Antonio Kast ha ganado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile celebradas este domingo con un 58,61 por ciento de votos, por delante del 41,39 por ciento de su rival, la candidata de la coalición de izquierda Jeannette Jara.

Estos datos han sido publicados por el Servicio Electoral de Chile (Servel) y corresponden al 100 por cien del escrutinio publicado ya en su página web oficial.

La tabla recoge que se han emitido 10.380.322 votos válidos, de los cuales 6.084.364 han sido para Kast y 4.295.958, para Jara. El total de votos emitidos, 11.167.420, incluye 650.294 votos nulos (5,82 por ciento) y 136.804 votos en blanco (1,23 por ciento).

Con este resultado, Kast confirma las previsiones que auguraban su victoria en segunda vuelta gracias al apoyo de los candidatos de derecha que no están en la segunda ronda y a pesar de la victoria de Jara en la primera votación.

La candidata de izquierdas ha reconocido su derrota con un mensaje en su cuenta de la red social X, donde ha subrayado que «la democracia habló fuerte y claro».

«Me acabo de comunicar con el presidente electo Jose Antonio Kast para desearle éxito por el bien de Chile», ha señalado antes de asegurar a sus votantes que «seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria». «Juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho», ha agregado.

También ha felicitado a Kast el presidente chileno, Gabriel Boric, en una conversación telefónica que ha sido retransmitida en directo en la cuenta del Gobierno de la misma red social, y en la que ha admitido el «triunfo claro» del ultraderechista.

«Usted ha sido electo presidente de la República de Chile y por lo tanto de todos los chilenos y chilenas. Y eso usted sabe, es una gran responsabilidad que hay que abordar con mucho cariño, con mucha humildad, con mucho trabajo. Y quiero que sepa que como presidente de la República y prontamente expresidente de la República siempre estaré a disposición para poder colaborar con los destinos de la patria», ha asegurado Boric.

Kast, por su parte, ha agradecido la llamada y ha afirmado que espera que «esta sea una transición muy ordenada, respetuosa». «Y, por supuesto, que el 11 de marzo, juro como corresponde, (y) después del 11 de marzo, me interesaría también mucho contar con sus opiniones, con su mirada de lo que es el país», ha señalado.

