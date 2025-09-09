Confidencial Noticias
Por: Iván Santisteban
El exgobernador, exviceministro del Interior y ahora precandidato presidencial, Héctor Olimpo Espinosa en entrevista para Confidencial Noticias habla sobre los procesos en donde implementaría la inteligencia artificial para agilizarlos y lograr una mayor eficiencia en el Estado.
Nota recomendada: Las respuestas que sobre IA dio a la Universidad de América y a Confidencial Noticias un primer grupo de presidenciables
PORTADA
CNE fijaría límites y condiciones a la fusión del Pacto Histórico
La ponencia que discutirá el Consejo Nacional Electoral sobre la fusión del Pacto Histórico, que tiene como autor al magistrado Altus Baquero, otorga el permiso a la coalición de izquierda que llevó a Gustavo Petro a la presidencia de la república, para…
Liberados los 45 militares secuestrados en el Tambo, Cauca
El Ejército Nacional confirmó la liberación de los 45 militares que se encontraban secuestrados en la vereda el Tigre, corregimiento de Honduras, municipio de El Tambo, Cauca. Los uniformados que fueron secuestrados por campesinos del departamento del…
Mininterior anuncia demandas a los alcaldes de Cali, Medellín, Cartagena y Barranquilla por viaje a Washington
El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció demandas contra los alcaldes de Cali, Medellín,Federico Gutiérrez (Medellín), Alejandro Eder (Cali), Alejandro Char (Barranquilla) y Dumek Turbay (Cartagena), que viajaron a Washington en medio de la…
El ministro de Defensa exigió la libertad de los 45 militares secuestrados por campesinos en el Cauca
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, exigió la pronta y rápida liberación de 45 militares secuestrados por un grupo de campesinos en la vereda de Los Tigres del municipio del Tambo (Cauca). «Es un grave delito cometido tanto por las personas que…
Se complican las cosas para David Racero
El representante a la cámara, David Racero, está siendo investigado por el delito de concusión en la Corte Suprema de Justicia. Racero tiene en su contra señalamientos por supuestamente exigir pagos de los sueldos de algunos miembros de su Unidad de…