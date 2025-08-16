La senadora Aída Quilcué protagonizó una fuerte discusión con uniformados del Ejército Nacional en un puesto de control sobre una carretera del departamento del Cauca.

Cuando los militares le hicieron señales de pare para cumplir con la labor de control sobre las carreteras del país, la congresista del Pacto Histórico bajó de una de sus camionetas que componen su esquema de seguridad para reclamar gritándoles que era senadora de la república.

«Yo soy senadora de la república ¿por qué me siguen así si ustedes son quienes me tienen que brindar la seguridad, pero la manera como me acabaron de seguir lo voy a denunciar», dijo la senadora en tono amenazante.