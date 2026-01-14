Ir al contenido principal

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Unidad de Búsqueda de
Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) suscribieron un acuerdo para avanzar en la localización de las 135.396 personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado en Colombia.

De esta manera la UNGRD hará entrega de coincidencias que puedan resultar útiles para la localización de personas, mientras que la UBPD garantizará el uso reservado y exclusivamente humanitario de la información.

Desde la UNGRD ponemos a disposición nuestros registros con un enfoque estrictamente humanitario, para ayudar a reducir la incertidumbre y acompañar la búsqueda de las más de 135 mil personas que aún no han sido encontradas”, afirmó Carlos Carrillo, director de la UNGRD.

El acuerdo también contempla la conformación de un equipo técnico conjunto que definirá los protocolos de intercambio de información y hará seguimiento a su implementación. La vigencia inicial será de cuatro años.

