Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ha cuestionado este viernes la visita que su homólogo colombiano, Gustavo Petro, realizó a la ciudad portuaria de Manta tras asistir a su toma de posesión a finales mayo de este año. No creo que fue a nada bueno (…) no hizo ninguna ayuda a nadie», ha dicho.

«Me parece bastante extraño que se quedara en Manta un par de días», ha afirmado Noboa en una entrevista para Teleamazonas cuando se le ha preguntado por unas palabras de Petro acerca de que sería en esta ciudad ecuatoriana desde donde saldría la droga rumbo al norte y por el Caribe.

«Él salió por Manta también», ha respondido Noboa, a quien le pareció «extraño» que Petro permaneciera en esa ciudad ecuatoriana «un par de días» tras asistir a su toma de posesión en Quito. «Es algo extraño que está en investigación», ha dicho.

«Yo me tengo que preocupar por el pueblo ecuatoriano (…) él tendrá sus problemas en su país, y que vea como los soluciona», ha dicho Noboa, después de aclarar que no sabe que hizo Petro en Manta, aunque ha confirmado que han recibido peticiones de información desde Colombia sobre lo ocurrido aquellos días.

Nota recomendada: Daniel Noboa propone cambiar la Constitución de Ecuador

La relación entre ambos mandatarios no ha sido de las mejores por razones ideológicas obvias, si bien se agravaron aún más después de que Noboa ordenara en abril asaltar la Embajada de México en Quito para capturar al exvicepresidente Jorge Glas, por quien intercedió en la toma de posesión pidiendo su liberación.

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Joven muere al interior de la Universidad Nacional durante la noche del Halloween

| Confidencial Noticias | ,
La muerte de joven profesional egresado de la Universidad Nacional en Bogotá, durante la noche del Halloween llena de incertidumbre a las autoridades en la capital del país por lo que está ocurriendo en la celebración de estas fechas. El hecho ocurrió…
Siga leyendo

¿En que concluyó la cita entre Cesar Gaviria y Álvaro Uribe?

| Confidencial Noticias | , ,
Se cumplió la cita entre los expresidentes de la república, Cesar Gaviria Trujillo y Álvaro Uribe Vélez, quienes buscan integrar una gran coalición de donde saldría un candidato presidencial de la derecha política en Colombia. Uribe estuvo acompañado por…
Siga leyendo

Consejo de Estado deja sin personería jurídica al partido de Rodrigo Lara

| Confidencial Noticias | , ,
El Consejo de Estado echó para atrás la personería jurídica que dio vida al partido político, Dignidad Liberal, presidido por el exsenador, Rodrigo Lara Restrepo, hijo de Rodrigo Lara, exministro de Justicia asesinado por sus denuncias contra el Cartel de…
Siga leyendo

Juan Manuel Galán pide a Gustavo Petro pensar en la Nación y no en ganar la pelea del día

| Confidencial Noticias | , ,
El precandidato presidencial, Juan Manuel Galán, pidió al presidente Gustavo Petro mayor responsabilidad con las declaraciones, especialmente cuando se trate de cooperación militar con otro país para combatir la ilegalidad. Todo comenzó cuando el…
Siga leyendo

Investigación disciplinaria al director de la Oficina de Derechos de Autor

| Confidencial Noticias | ,
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación al director de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, Edwin Robles Chaparro, por incumplir la Ley de Cuotas. El Ministerio Público indicó que el funcionario habría pasado por alto dar…
Siga leyendo