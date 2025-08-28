Por: David Benítez

Este jueves 28 de agosto se realizó el debate presidencial «Colombia 2030: IA en los Planes Presidenciales», convocado por Confidencial Noticias y la Universidad de América, con la participación de los precandadidatos, Mauricio Lizcano, Luis Carlos Leal, Héctor Olimpo Espinosa y Jairo Clopatofsky. En la moderación estuvo Carlos Mauricio Veloza, decano de la facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de América.

Transversalidad Gubernamental como Enfoque Central

Lo primero que expresaron los candaditos es que los programas de inteligencia artificial que se implementen en el Estado debe contar con eje de transversalidad.

Mauricio Lizcano, exministro de las TIC, dijo categóricamente que la inteligencia artificial debe ser «un tema transversal de todo el gobierno» y no limitarse al Ministerio de TIC. El precandidato explicó que durante su gestión construyó una política pública de inteligencia artificial para los próximos 10 años, fundamentada en que esta tecnología puede «mejorar muchos de los procesos y resolver muchos de los problemas que el gobierno y la humanidad no ha podido resolver a través de la historia».

Lizcano enfatizó especialmente el potencial anticorrupción de la IA mediante el cruzamiento de bases de datos, citando casos específicos como el sistema ADERES y la automatización de PQRs que implementó durante su ministerio. También destacó las aplicaciones en el sistema judicial, mencionando que la IA podría automatizar la toma de declaraciones en fiscalías y búsquedas de jurisprudencia.

Luis Carlos Leal centró su intervención en denunciar la grave crisis de manejo de datos del Estado colombiano. El precandidato reveló que durante su paso por la Superintendencia Nacional de Salud encontró que los 80 billones de pesos destinados a salud se manejaban «en Excel», calificando esta situación como «completamente ridícula».

Leal expuso casos alarmantes de falta de integración institucional: «las cifras de cuántas personas mueren que da medicina legal son diferentes a las que da la fiscalía, diferentes a las que tiene TANI, diferentes a las que tiene la policía». Además, denunció que en 2023 se perdieron 10 años de información de la superintendencia debido a la falta de seguridad informática y respaldos de datos.

Héctor Olimpo Espinosa propuso una visión transformadora del Estado mediante chatbots y «agentes» de inteligencia artificial. Comparando el impacto potencial de la IA con la llegada de la fotocopiadora, el precandidato visionó una «sociedad del goce» donde se mantenga la productividad, pero con más tiempo para actividades familiares y personales.

Espinosa detalló su plan «IA para el Bien Social», que incluye una «misión IA» para capacitar a los primeros 100,000 empleados públicos, la creación de una ventanilla única digital y chatbots intersectoriales especializados en minienergética, salud, educación e infraestructura.

Cuando se le preguntó sobre el uso de asistentes virtuales para reducir la burocracia, Lizcano explicó la evolución hacia los «agentes» de inteligencia artificial, describiéndolos como «pequeños modelos de inteligencia artificial que le permiten resolver tareas puntuales». El precandidato destacó que estos sistemas son «mucho más eficientes, más puntuales y más fáciles» que los grandes modelos generativos, no requiriendo grandes inversiones.

Lizcano ejemplificó las capacidades de estos agentes: manejo de PQRs, organización de agendas, grabación y resumen de reuniones, e incluso la posibilidad de asistir a múltiples videoconferencias simultáneamente.

Revolución en el Sector Salud

En el bloque dedicado a salud, Luis Carlos Leal detalló aplicaciones concretas ya disponibles, como herramientas de detección temprana de cáncer de seno que superan en eficiencia al autoexamen tradicional. Destacó la importancia de estas tecnologías para regiones con escasez de especialistas y su potencial para el análisis rápido de imágenes diagnósticas en un país con déficit de radiólogos.

El precandidato explicó cómo implementó en la superintendencia un sistema de IA para responder tutelas, liberando a 80 abogados de tareas repetitivas para que se concentraran en actividades más especializadas.

Seguridad Ciudadana y Reconocimiento Facial

En materia de seguridad, Lizcano propuso un ambicioso plan de 10 millones de cámaras en Colombia, incluyendo un millón solo en Bogotá, integradas con sistemas de reconocimiento facial e inteligencia artificial. El sistema no dependería de personal humano monitoreando sino de «un modelo de inteligencia artificial que haga seguimiento y que despache a los policías».

El precandidato también enfatizó el uso de la IA para perseguir estructuras criminales mediante el seguimiento de recursos económicos, cruzando bases de datos de funcionarios públicos, familiares, compras de predios y movimientos de recursos.

Justicia Digital y Ciberdelitos

Luis Carlos Leal complementó la discusión de seguridad destacando la importancia del reconocimiento facial para geolocalización de delitos y generación de material probatorio. También llamó la atención sobre nuevas formas de criminalidad, mencionando específicamente la «violencia digital sexual» que aún no está tipificada como delito en la legislación colombiana.

El precandidato enfatizó la necesidad de abordar no solo la persecución del delito sino la prevención mediante oportunidades laborales y proyectos productivos para poblaciones vulnerables.

El moderador Carlos Mauricio Veloza concluyó que las propuestas convergían en elementos fundamentales como «transversalidad, eficiencia, no corrupción, tiempo, actualización, renovación y fortalecimiento en la infraestructura». También destacó cómo los candidatos consideraron los cambios necesarios en empleo y educación, reconociendo que «en diez años la educación claramente no es la misma que hoy tenemos».

Jairo Clopatosfky por su parte manifestó su enorme preocupación porque no se está prestando la importancia que tiene la inteligencia artificial para los temas de seguridad y orden público en Colombia, donde se libra una batalla contra el crimen organizado.

El panel evidenció un consenso emergente entre los precandidatos sobre la importancia estratégica de la inteligencia artificial para modernizar el Estado colombiano, aunque con enfoques diferenciados en implementación, financiación y distribución territorial de estas tecnologías.

