La defensora del Pueblo, Iris Marín, confirmó la liberación de los 34 militares que fueron secuestrados por campesinos en el departamento del Guaviare, en el área rural de El Retorno, Guaviare.

La noticia fue divulgada a través de la Defensoría del Pueblo en la cuenta de la entidad en la red social X en horas de la noche del jueves 28 de agosto.

La jefa del organismo de control hizo un llamado a no estigmatizar a la población que habita en este territorio.

«Llamamos a no estigmatizar a la comunidad, que ha sufrido en una zona de conflicto armado en la que se desarrollaron operativos militares en los últimos días», escribió la defensora.

El hecho desató fuerte controversia por la utilización de la población civil ´por parte de grupos ilegales para que eviten la acción de las Fuerzas Militares y de Policía en territorios que son dominados por las organizaciones criminales.

