Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

La defensora del Pueblo, Iris Marín, confirmó la liberación de los 34 militares que fueron secuestrados por campesinos en el departamento del Guaviare, en el área rural de El Retorno, Guaviare.

La noticia fue divulgada a través de la Defensoría del Pueblo en la cuenta de la entidad en la red social X en horas de la noche del jueves 28 de agosto.

La jefa del organismo de control hizo un llamado a no estigmatizar a la población que habita en este territorio.

«Llamamos a no estigmatizar a la comunidad, que ha sufrido en una zona de conflicto armado en la que se desarrollaron operativos militares en los últimos días», escribió la defensora.

El hecho desató fuerte controversia por la utilización de la población civil ´por parte de grupos ilegales para que eviten la acción de las Fuerzas Militares y de Policía en territorios que son dominados por las organizaciones criminales.

Nota recomendada: Mindefensa confirma el secuestro de 34 militares en el Guaviare

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Las respuestas que sobre IA dio a la Universidad de América y a Confidencial Noticias un primer grupo de presidenciables

| Confidencial Noticias | , ,
Por: David Benítez Este jueves 28 de agosto se realizó el debate presidencial «Colombia 2030: IA en los Planes Presidenciales», convocado por Confidencial Noticias y la Universidad de América, con la participación de los precandadidatos, Mauricio…
Siga leyendo

Gustavo Petro ordena un refuerzo militar en la frontera con Venezuela

| Confidencial Noticias | ,
El presidente de la república, Gustavo Petro, ordenó a las fuerzas militares reforzar su presencia en la frontera con Venezuela por la región del Catatumbo. “Solicité la militarización de la frontera del Catatumbo del lado venezolano, para lograr reducir…
Siga leyendo

¿Llega un cachaco a la consulta de La Fuerza de las Regiones?

| Periodista Infiltrado | , ,
Al terminar el debate convocado por Confidencial Noticias y la Universidad de América, fue bastante notoria una conversación muy amena y amistosa entre los precandidatos, Héctor Olimpo Espinosa y Jairo Clopatofsky, quienes además de hablar muy amistosamente…
Siga leyendo

Privan de libertad por siete años al menor que asesinó a Miguel Uribe Turbay

| Confidencial Noticias | , ,
Un juez del conocimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) sancionó al menor de edad que disparó contra el senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, el pasado 7 de junio, en el barrio Modelia de la localidad de…
Siga leyendo

Armando Benedetti niega que la campaña Petro Presidente haya excedido los topes de financiación

| Confidencial Noticias | , ,
El ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció frente a las recientes informaciones sobre la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE) relacionada con la campaña presidencial de 2022. Benedetti negó que la campaña Petro…
Siga leyendo