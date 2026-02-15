La inteligencia artificial identifica los temas que dominan la campaña al Senado 2026 en Colombia: salud, seguridad, economía y descentralización, con los candidatos más visibles acaparando la atención mediática en los bloques de oposición y coaliciones de centro. Además, un reporte oficial del Senado de Colombia, publicado en su sitio web, señala que en las sesiones de 2025-2026 se destacaron cinco temas clave -reforma a la salud, reforma tributaria, regulación de inteligencia artificial, nepotismo electoral y reconexión de servicios públicos-, que se consolidan como agenda legislativa visible y marcan el contexto sobre el que se construyen las propuestas de campaña.

De acuerdo con los datos que arroja Perplexity, en el Centro Democrático, Andrés Forero encabeza la lista con propuestas enfocadas en control político sobre la salud, críticas a reformas gubernamentales como la pensional y laboral, y fortalecimiento de la transparencia congresional, acompañado por Rafael Nieto y el expresidente Álvaro Uribe, quien cierra la lista en el puesto 25. El bloque prioriza orden público, defensa de la empresa privada y menor intervención estatal en la economía.

En el oficialismo, Carolina Corcho, exministra de Salud y cabeza de lista del Pacto Histórico, impulsa reformas estructurales en salud para anticorrupción y prevención, pensional con ingreso mínimo vital, educación superior pública y laboral-agraria, y plantea la «paz total», con énfasis en eficiencia social. La acompañan Pedro Flórez, Patricia Caicedo y el influencer Wally.

David Barguil, cabeza del Partido Conservador, propone libertades económicas vía fracking, elección libre en salud sin estatización, créditos ICETEX a 0% de interés para población de bajos recursos y descentralización de recursos regionales. Por su parte, Lidio García, presidente del Congreso y cabeza de lista del Partido Liberal, centra su agenda en descentralización municipal, reforma tributaria concertada, seguridad para líderes electorales y respeto ideológico en debates sobre salud y educación superior, acompañado por Fabio Raúl Amín, Richard Aguilar y Juan Carlos Losada.

La alianza Verde -En Marcha-ASI, encabezada por Luis Eduardo “Lucho” Garzón, prioriza derechos sociales, seguridad humana, lucha contra el hambre, reforma pensional, paridad de género y reforma política para garantizar financiación transparente y coaliciones fuertes, acompañado por Katherine Miranda, Ariel Ávila, Angélica Lozano y Jota Pe Hernández.

Entre los nuevos movimientos, Con Toda por Colombia, liderada por Betsy Martínez, enfatiza buena gestión del Estado, uso de datos, eficiencia del gasto público, calidad de servicios urbanos, movilidad, infancia, justicia y equidad, con respaldo de firmas ciudadanas para representación técnica en Bogotá. Creemos, movimiento de Federico “Fico” Gutiérrez, impulsa a Juliana Gutiérrez con enfoque en seguridad ciudadana, respaldo a la fuerza pública y reformas pronegocio en un tono conservador urbano.

Bloques como el Frente Amplio Unitario y coaliciones de partidos pequeños, con Gustavo García como cabeza de lista, recogen propuestas para profundizar reformas sociales, fortalecer la participación ciudadana y avanzar en agenda ambiental y de derechos humanos.

En conjunto, los candidatos más visibles, según la Inteligencia Artificial, concentran sus agendas en salud, seguridad y economía descentralizada, incluyendo además educación, derechos sociales, políticas laborales y reformas estructurales.

Nota escrita con información de Inteligencia Artificial (Perplexity – ChatGPT 5.2)

Nota recomendada: ¿Hay disgusto de María José Pizarro con Roy Barreras?