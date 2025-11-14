Ir al contenido principal

Se cumplió la entrega de los premios Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada.

En esta ocasión los artistas que recibieron el mayor número de premios fueron Bad Bunny y el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso. Estos dos últimos fueron la sensación con su amoroso beso compartido.

A continuación, indicamos los ganadores en las categorías más importantes de los premios Latin Grammy 2025.

Álbum del año

Alejandro Sanz – “¿Y ahora qué?”
Bad Bunny – “Debí tirar más fotos” – GANADOR
Carín León – “Palabra de to’s (seca)”
Ca7riel & Paco Amoroso – “Papota”
Elena Rose – “En las nubes – Con mis panas”
Gloria Estefan – “Raíces”
Joaquina – “Al romper la burbuja”
Liniker – “Caju”
Natalia Lafourcade – “Cancionera”
Rauw Alejandro – “Cosa nuestra”
Vicente García – “Puñito de Yocahú”


Canción del año

Alejandro Sanz – “Palmeras en el jardín”
Andrés Cepeda – “Bogotá”
Bad Bunny – “Baile inolvidable”
Bad Bunny – “DTMF”
Ca7riel & Paco Amoroso – “El día del amigo”
Ca7riel & Paco Amoroso – “#Tetas”
Karol G – “Si antes te hubiera conocido” – GANADORA
Liniker – “Veludo marrom”
Mon Laferte – “Otra noche de llorar”
Natalia Lafourcade – “Cancionera”

Grabación del año

Alejandro Sanz – “Palmeras en el jardín” – GANADOR
Bad Bunny – “Baile inolvidable”
Bad Bunny – “DTMF”
Ca7riel & Paco Amoroso – “El día del amigo”
Ca7riel & Paco Amoroso – “#Tetas”
Jorge Drexler & Conociendo Rusia – “Desastres fabulosos”
Karol G – “Si antes te hubiera conocido”
Liniker con Amaro Freitas & Anavitória – “Ao teu lado”
Natalia Lafourcade – “Cancionera”
Zoe Gotusso – “Lara”

Mejor nuevo artista

Alex Luna
Alleh
Annasofia
Camila Guevara
Isadora
Juliane Gamboa
Paloma Morphy – GANADORA
Ruzzi
Sued Nunes
Yerai Cortés

Mejor canción pop

Andrés Cepeda – “Bogotá”
Ca7riel & Paco Amoroso – “El día del amigo” – GANADOR
Nicole Zignago – “Te quiero”
Shakira – “Soltera”
Yami Safdie & Camilo – “Querida yo”

Mejor Interpretación de reggaetón

Bad Bunny – “Voy a llevarte pa’ PR” – GANADOR
Lenny Tavárez – “Brillar”
Nicky Jam – “Dile a él”
Rauw Alejandro & Alexis y Fido – “Baja pa’ acá”
Yandel & Tego Calderón – “Reggaeton malandro”

Mejor álbum de música urbana

Bad Bunny – “Debí tirar más fotos” – GANADOR
Fariana – “Underwater”
Nicki Nicole – “Naiki”
Papatinho – “MPC (Música Popular Carioca)”
Yandel – “Elyte”

Mejor álbum de salsa

Gilberto Santa Rosa – “Debut y segunda tanda, Vol. 2”
Issac Delgado – “Mira como vengo”
José Alberto “El canario” – “Big swing”
Los Hermanos Rosario – “Infinito positivo”
Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta – “Fotografías” – GANADOR

Mejor álbum de cumbia/vallenato

Checo Acosta – “Son 30”
Karen Lizarazo – “De amor nadie se muere”
Los Cumbia Stars – “Baila kolombia”
Peter Manjarrés & Luis José Villa – “La Jerarquía”
Silvestre Dangond & Juancho de la Espriella – “El último baile” – GANADOR

Mejor álbum de merengue/bachata

Alex Bueno – “El más completo”
Eddy Herrera – “Novato apostador” – GANADOR
Milly Quezada – “Live, Vol. 1 (desde el Teatro Nacional de República Dominicana)”

Mejor álbum de música ranchera/mariachi

Christian Nodal – “¿Quién + como yo?” – GANADOR
Mariachi Reyna de Los Ángeles – “Alma de Reyna 30 Aniversario”
Pepe Aguilar – “Mi suerte es ser mexicano”

Mejor álbum de banda

Banda MS de Sergio Lizárraga – “Edición Limitada”
Julión Álvarez y su Norteño Banda – “42 18” – GANADOR
Luis Angel “El flaco” – “25 Aniversario (Deluxe)”

Mejor álbum de música tejana

Bobby Pulido – “Bobby Pulido & friends una tuya y una mía (Vol. 1 / En vivo)” – GANADOR
El Plan – “Imperfecto, Vol. 2”
Gabriella – “Yo no te perdí”
Grupo Cultura – “Reflexiones”
Juan Treviño – “Juan Treviño”
Marian y Mariel – “El siguiente paso (Live Session)”

Mejor álbum de música norteña

Alfredo Olivas – “V1V0”
El Plan & Manuel Alejandro – “El Plan & Manuel Alejandro”
La Energía Norteña – “Pasado, presente, futuro”
Los Tigres del Norte – “La lotería” – GANADOR
Pesado – “Frente a frente”

Mejor interpretación de música electrónica latina

Boza & Elena Rose – “Orion (Sistek Remix)”
Ela Minus – “QQQQ”
Imanbek & Taichu – “Ella quiere techno”
Mr. Pauer, Villa Electronika & DJ Polin – “Rulay en Dubai (Extended)”
Rawayana & Akapellah – “Veneka” – GANADOR

Mejor álbum de música mexicana contemporánea

Carín León – “Palabra de to’s (seca)” – GANADOR
DannyLux – “Leyenda”
Grupo Firme – “Evolución”
Ivan Cornejo – “Mirada”
Tito Double P – “Incómodo”

Mejor canción regional

Carín León & Maluma – “Si tú me vieras”
Fuerza Regida & Grupo Frontera – “Me jalo”
Grupo Frontera – “Hecha pa’ mí”
Kakalo & Carín León – “Tierra trágame”
Los Tigres del Norte – “La lotería” – GANADORA
Lupita Infante – “¿Seguimos o no?”

Mejor álbum de pop contemporáneo

Aitana – “Cuarto azul”
Alejandro Sanz – “¿Y ahora qué?” – GANADOR
Elena Rose – “En las nubes – Con mis panas”
Elsa y Elmar – “Palacio”
Joaquina – “Al romper la burbuja”

Mejor álbum de pop tradicional

Andrés Cepeda – “Bogotá” – GANADOR
Jesse & Joy – “Lo que nos faltó decir”
Natalia Lafourcade – “Natalia Lafourcade Live at Carnegie Hall”
Raquel Sofía – “Después de los 30”
Zoe Gotusso – “Cursi”

Mejor canción de rap/hip hop

Akapellah con Trueno – “Parriba”
Arcángel – “THC”
Big Soto & Eladio Carrión – “El favorite de Mami”
J Noa & Vakero – “Sudor y tinta”
Trueno – “Fresh” – GANADOR

Mejor interpretación urbana/fusión urbana

Alleh & Yorghaki – “Capaz (merengueton)”
Bad Bunny – “DTMF” – GANADOR
FJay Wheeler- “Roma”
Tokischa & Nathy Peluso – “De maravisha”
W Sound, Beéle & Ovy On the Drums – “La plena (W Sound 05)”

Mejor álbum tropical contemporáneo

Alain Pérez – “Bingo”
Mike Bahía – “Calidosa”
Pedrito Martínez – “Ilusión óptica”
Puerto Candelaria – “Fiesta candelaria” – GANADOR
Vicente García – “Puñito de Yocahú”

Mejor canción tropical

Fonseca & Rawayana – “Venga lo que venga”
Fonseca & Rubén Blades – “Nunca me fui”
Gilberto Santa Rosa – “Ahora o nunca”
Karol G – “Si antes te hubiera conocido” – GANADOR
Luis Enrique – “La foto”
Techy Fatule – “Cariñito”
Víctor Manuelle – “Si volviera Jesús”

Mejor álbum de rock

A.N.I.M.A.L. – “Legado”
Eruca Sativa – “A tres días de la Tierra”
Fito Páez – “Novela” – GANADOR
Leiva – “Gigante”
Marilina Bertoldi – “Luna en Obras (en vivo)”

Mejor canción de rock

A.N.I.M.A.L. – “Legado”
Ali Stone – “TRNA”
Eruca Sativa – “Volarte”
Fito Páez – “Sale el sol” – COGANADOR
Renee – “La torre” – COGANADORA

Mejor álbum de pop/rock

Bandalos Chinos – “Vándalos”
Dani Martín – “El último día de nuestras vidas”
Diamante Eléctrico – “Malhablado”
Lasso – “Malcriado”
Morat – “Ya es mañana” – GANADOR
Renee – “R”

Mejor canción de pop/rock

Debi Nova – “Tu manera de amar”
Joaquín Sabina – “Un último vals”
Joaquina – “No llames lo mío nuestro”
Jorge Drexler & Conociendo Rusia – “Desastres fabulosos” – GANADOR
Lasso – “Lucifer”
Leiva – “Ángulo muerto”

Mejor canción de raíces

Anita Vergara & Tato Marenco – “Ella”
Bad Bunny – “Lo que le pasó a Hawaii”
Luis Enrique & C4 Trío – “Aguacero” – GANADOR
Monsieur Periné con Bejuco – “Jardín del paraíso”
Natalia Lafourcade – “El palomo y la negra”
Natalia Lafourcade & El David Aguilar – “Como quisiera quererte”

Mejor canción urbana

Álvaro Díaz & Nathy Peluso – “XQ eres así”
Bad Bunny – “DTMF” – GANADOR
Bad Bunny – “La mudanza”
Maluma – “Cosas pendientes”
Trueno & Young Miko – “En la city”

Mejor álbum de música alternativa

Ca7riel & Paco Amoroso – “Papota” – GANADOR
Judeline – “Bodhiria”
Latin Mafia – “Todos los días todo el día”
Marilina Bertoldi – “Para quien trabajas Vol. I”
Rusowsky – “Daisy”

Mejor canción de música alternativa

Bandalos Chinos – “El ritmo”
Ca7riel & Paco Amoroso – “#Tetas” – GANADOR
Judeline – “Joropo”
Latin Mafia – “Siento que merezco más”
Paloma Morphy – “(Sola)”

El cantante español Raphael recibió el reconocimiento por su talento artístico y su vida dedicada a la música.

