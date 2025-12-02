Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El exalcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, regresa a la política electoral para encabezar la lista a Senado de la coalición En Marcha y la Alianza Verde.

Garzón llega a la coalición, propuesto por el exministro y candidato presidencial, Juan Fernando Cristo, en momentos en que se presentaron tensiones entre Jota Pe Hernández, Angélica Lozano, Ariel Ávila y la representante Katherine Miranda por la cabeza de lista a Senado.

En esta disputa estaba también el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, venía pidiendo este lugar para su hermano Jhon Amaya.

Nota recomendada: Daniel Briceño renuncia a su curul en el concejo de Bogotá

Luis Eduardo Garzón fue alcalde de Bogotá entre 2004 y 2008 por el Polo Democrático. También encabezó el Ministerio de Trabajo en el gobierno de Juan Manuel Santos.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Fiscalía solicita la captura de Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

| Confidencial Noticias | , ,
La Fiscalía General de la Nación pidió medida de aseguramiento domiciliaria para los exministros del gobierno de Gustavo Petro, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, por su relación con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional Para la Gestión del…
Siga leyendo

Centro Democrático retira a Miguel Uribe Londoño de su proceso interno para escoger candidato presidencial

| Confidencial Noticias | , ,
El Centro Democrático anunció a través de un comunicado que Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado Miguel Uribe Turbay, la expulsión de la consulta para escoger un candidato que a nombre del partido busque la presidencia de la república. De acuerdo con…
Siga leyendo

Mauricio Gómez Amín adhiere a la candidatura de Abelardo de la Espriella

| Confidencial Noticias | , ,
El senador del Partido Liberal, Mauricio Gómez Amín, anunció el retiro de su candidatura presidencial y su respaldo a la aspiración del abogado Abelardo de la Espriella. “Junto a mi familia he tomado una decisión fundamental por la unidad: anuncio mi…
Siga leyendo

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo encabezan intención de voto, según encuesta de Invamer

| Confidencial Noticias | , ,
La reciente encuesta de preferencias electorales realizada por la firma Invamer, para Noticias Caracol y Blu Radio, revela que la intención de voto para las elecciones presidenciales de 2026 la lideran Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Sergio…
Siga leyendo

El 87 % de la flota aérea en Colombia está disponible

| Confidencial Noticias | , ,
De acuerdo con información de la Aeronáutica Civil y del Ministerio de Transporte, de las 124 aeronaves afectadas por el cambio de software, 108 ya completaron la actualización, alcanzando un 87,1 % de normalización de la flota A320. Ambas entidades…
Siga leyendo