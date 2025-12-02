El exalcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, regresa a la política electoral para encabezar la lista a Senado de la coalición En Marcha y la Alianza Verde.

Garzón llega a la coalición, propuesto por el exministro y candidato presidencial, Juan Fernando Cristo, en momentos en que se presentaron tensiones entre Jota Pe Hernández, Angélica Lozano, Ariel Ávila y la representante Katherine Miranda por la cabeza de lista a Senado.

En esta disputa estaba también el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, venía pidiendo este lugar para su hermano Jhon Amaya.

Luis Eduardo Garzón fue alcalde de Bogotá entre 2004 y 2008 por el Polo Democrático. También encabezó el Ministerio de Trabajo en el gobierno de Juan Manuel Santos.