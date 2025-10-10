Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El Comité Noruego ha reconocido este viernes con el premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado, por su «incansable esfuerzo» para promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición «justa y pacífica» de «la dictadura a la democracia».

El jurado ha erigido a Machado en «líder de las fuerzas democráticas en Venezuela», al tiempo que la ve como «una figura de unidad en una oposición política que antes estaba dividida». En este sentido, el presidente del Comité, Jorgen Watne Frydnes, ha destacado que no pudo presentarse a las elecciones presidenciales de 2024 por estar inhabilitada.

«En un momento en el que la democracia está amenazada», Frydnes ha señalado directamente al «régimen» de Nicolás Maduro acusándolo de no respetar los resultados de dichas elecciones, en las que terminó postulándose como principal candidato opositor Edmundo González Urrutia, ahora exiliado en España.

Machado, por su parte, «se ha visto obligada a vivir escondida» y permanece dentro de Venezuela, «una decisión que ha inspirado a millones» de personas, según el jurado, que ha aprovechado el galardón para poner en tela de juicio la deriva en una Venezuela que «ha pasado de ser un país relativamente democrático y próspero a un Estado brutal y autoritario».

«La mayoría de los venezolanos viven en la pobreza mientras unos pocos en la cúpula se enriquecen. La maquinaria violenta del Estado va dirigida contra sus propios ciudadanos. Casi ocho millones de personas han abandonado el país», reza la exposición de motivos.

En un contexto como el de Venezuela, en el que «los autoritarios toman el poder», el Comité entiende como «crucial» reconocer a los «valientes defensores de la libertad que se levantan y resisten», como sería el caso de Machado. «La democracia depende de las personas que se niegan a estar calladas, que se atreven a dar un paso al frente pese a los graves riesgos y que nos recuerdan que la libertad nunca puede darse por sentada», ha resaltado.

Más de 300 candidatos, entre ellos Donald Trump

La opositora venezolana sucede a la principal asociación japonesa de las víctimas de las bombas atómicas, conocida como Nihon Hidankyo, en una edición marcada por los alegatos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en favor de fuese él la persona reconocida este año con el Nobel.

El Instituto Noruego había registrado este año un total de 338 candidaturas, 244 de ellas correspondientes a personas a título individual y 94 a organizaciones. Machado es la vigésima mujer en recibir el premio Nobel de la Paz –la anterior fue la activista iraní Narges Mohammadi en el año 2023–, frente a los 92 hombres que han sido reconocidos a lo largo de la historia.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Consejo de Estado pone límites a las alocuciones sin fin de Gustavo Petro

| Confidencial Noticias | , ,
La Sección Tercera del Consejo de Estado respondiendo a una tutela interpuesta por un ciudadano, dejó claro que el presidente de la república, Gustavo Petro, no podrá hacer uso de las alocuciones presidenciales de manera indeterminada y sin ningún objetivo…
Siga leyendo

Lo que encontró el INPEC al interior de 123 cárceles del país

| Confidencial Noticias | ,
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) desarrolló un megaoperativo simultáneo a nivel nacional, con el firme de garantizar la integridad de sus funcionarios y el orden en 123 cárceles del país, interviniendo 134 pabellones en los que…
Siga leyendo

Consulta del Pacto Histórico sigue su curso, pero… la novela continúa

| Confidencial Noticias | , ,
A pesar de la vía libre que aparentemente tienen los precandidatos del Pacto Histórico para participar de una consulta interpartidista para escoger un candidato único que en nombre de la coalición petrista busque la presidencia de la república en las…
Siga leyendo

Confirman sanción al menor de edad que asesinó al senador Miguel Uribe Turbay

| Confidencial Noticias | , ,
El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena que le había impuesto un juez especializado al joven sicario que disparó contra el senador Miguel Uribe Turbay por los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. Los magistrados del…
Siga leyendo

Consulta del Pacto Histórico queda en el limbo

| Confidencial Noticias | , ,
El Tribunal Superior de Bogotá negó la tutela que mediante medida cautelar le ordenó a la Registraduría inscribir a los precandidatos del Pacto Histórico con miras a una consulta para elegir un candidato único a la Presidencia de la República. De esta…
Siga leyendo