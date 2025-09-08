El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció demandas contra los alcaldes de Cali, Medellín,Federico Gutiérrez (Medellín), Alejandro Eder (Cali), Alejandro Char (Barranquilla) y Dumek Turbay (Cartagena), que viajaron a Washington en medio de la incertidumbre que vive el país ante una posible descertificación a Colombia por parte de los Estados Unidos.

«Ellos están suplantando funciones que son del Gobierno nacional, como son los temas de seguridad nacional y de orden público», escribió el alto funcionario en su cuenta X.

Nota relacionada: La rebelión de alcaldes de cinco ciudades capitales contra Gustavo Petro

El viaje de estos mandatarios locales ha generado un fuerte debate con el Gobierno Nacional, quien ha calificado el acto como una usurpación a las funciones del Ejecutivo.

«No se están reuniendo con nadie que tenga que ver con la certificación en el tema de drogas, es una agenda política, están suplantando las funciones que tiene el presidente de la República», dijo el ministro Benedetti en la red social.