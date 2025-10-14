Mónica de Greiff presentó carta de renuncia a la Junta Directiva de Ecopetrol, al parecer por diferencias con algunas políticas que se están trazando desde la empresa.

De Greiff pide hacer efectiva su dimisión del cargo en la junta desde el momento de la radicación de la carta.

“Después de varias conversaciones muy amables con mis compañeros de junta y teniendo en cuenta que mi renuncia implicaría un obstáculo jurídico, pues la junta no podría sesionar sin el mínimo de mujeres requerido, acepté mantenerme en la misma, teniendo claro que esto sería hasta la próxima asamblea”.

De acuerdo con Caracol Radio, Mónica de Greiff no comparte la idea de vender la participación de Ecopetrol en la cuenca del Permian, una de las mayores productoras de hidrocarburos del mundo en los Estados Unidos. Tampoco estaría de acuerda con la adquisición de Monómeros.

