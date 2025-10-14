Ir al contenido principal

Mónica de Greiff presentó carta de renuncia a la Junta Directiva de Ecopetrol, al parecer por diferencias con algunas políticas que se están trazando desde la empresa.

De Greiff pide hacer efectiva su dimisión del cargo en la junta desde el momento de la radicación de la carta.

“Después de varias conversaciones muy amables con mis compañeros de junta y teniendo en cuenta que mi renuncia implicaría un obstáculo jurídico, pues la junta no podría sesionar sin el mínimo de mujeres requerido, acepté mantenerme en la misma, teniendo claro que esto sería hasta la próxima asamblea”.

De acuerdo con Caracol Radio, Mónica de Greiff no comparte la idea de vender la participación de Ecopetrol en la cuenca del Permian, una de las mayores productoras de hidrocarburos del mundo en los Estados Unidos. Tampoco estaría de acuerda con la adquisición de Monómeros.

Gustavo Petro confirma diálogos con el Clan del Golfo e invita al ELN a retomar conversaciones

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado este lunes el inicio de conversaciones con el Clan del Golfo con la mediación de Qatar y ha animado a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a retomar el diálogo, interrumpido en enero…
Condenada exfuncionaria de Migración Colombia por pedir dineros a viajeros

La exfuncionaria de Migración Colombia, Leidy Marcela Quinche Cante, fue condenada por un juez penal de conocimiento de Bogotá a cuatro años y tres meses de prisión por el delito de concusión. Esta persona mientras prestaba sus servicios en la entidad,…
«La presencia de la Corporación Universitaria de Asturias en Colombia es indefinida»: Carlos Pérez Castro

La Institución de Educación Superior, Corporación Universitaria de Asturias, recibió una condecoración y reconocimiento por parte de la Cámara de Representantes, mediante la Orden de la Democracia Simón Bolívar en el grado Cruz de Comendador, como…
Señalan a Efraín Cepeda de pactar alianzas con el paramilitarismo

El exsenador liberal Álvaro Ashton en su declaración ante la Justicia Especial Para la Paz (JEP), aseguró que junto a varios políticos de la costa Caribe se tejió una alianza con los paramilitares para pactar asuntos económicos y electorales. Según Asthon…
¿Para qué buscan a Mauricio Toro?

El expresidente de ICETEX y exrepresentante a la cámara, Mauricio Toro, analiza la posibilidad de presentar su nombre en las elecciones legislativas de marzo de 2026, y aunque no se ha decidido ya ha recibido diferentes ofertas de partidos y movimientos que…
