La Sección Quinta del Consejo de Estado tumbó la personería del movimiento político ‘Gente En Movimiento’ del exministro de las TIC, Mauricio Lizcano.

La célula del alto tribunal determinó que no cumple con los requisitos para considerarse en calidad de afectado por la violencia política, porque en el momento en que se presentó el secuestro de su padre, Óscar Tulio Lizcano, este era congresista del Partido Conservador y dicho movimiento no existía legalmente.

Para la Sección Quinta del Consejo de Estado, el afectado en este caso sería el Partido Conservador a quien pertenecía la curul del padre de Lizcano.

“No cumplió el requisito constitucional que era aplicable a su situación y concluyó, sin fundamento, que esta iniciativa reciente tenía origen en una corriente política regional que se gestó desde 1998, a pesar de que su principal representante –y quien sufrió el acto de violencia determinante para la decisión atacada– siempre ha participado en elecciones por otros partidos políticos” señaló la decisión.

Mauricio Lizcano se pronunció tan pronto conoció la decisión, anunciando que su candidatura no se detendrá, y recordó que en estos momentos se encuentra recolectando firmas que avalen su aspiración presidencial.

«Tacan burros quienes creen que quitándolos la personería jurídica van a acabar con años de trabajo y con años de tradición y con resultados que tenemos probados», afirmó Lizcano.