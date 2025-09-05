Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

La Sección Quinta del Consejo de Estado tumbó la personería del movimiento político ‘Gente En Movimiento’ del exministro de las TIC, Mauricio Lizcano.

La célula del alto tribunal determinó que no cumple con los requisitos para considerarse en calidad de afectado por la violencia política, porque en el momento en que se presentó el secuestro de su padre, Óscar Tulio Lizcano, este era congresista del Partido Conservador y dicho movimiento no existía legalmente.

Nota recomendada: Las ideas de Mauricio Lizcano para reorganizar el sistema de salud en Colombia

Para la Sección Quinta del Consejo de Estado, el afectado en este caso sería el Partido Conservador a quien pertenecía la curul del padre de Lizcano.

“No cumplió el requisito constitucional que era aplicable a su situación y concluyó, sin fundamento, que esta iniciativa reciente tenía origen en una corriente política regional que se gestó desde 1998, a pesar de que su principal representante –y quien sufrió el acto de violencia determinante para la decisión atacada– siempre ha participado en elecciones por otros partidos políticos” señaló la decisión.

Mauricio Lizcano se pronunció tan pronto conoció la decisión, anunciando que su candidatura no se detendrá, y recordó que en estos momentos se encuentra recolectando firmas que avalen su aspiración presidencial.

«Tacan burros quienes creen que quitándolos la personería jurídica van a acabar con años de trabajo y con años de tradición y con resultados que tenemos probados», afirmó Lizcano.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Mauricio Cárdenas pide a Gustavo Petro responsabilizarse por los ataques a militares y policías

| Confidencial Noticias | ,
El precandidato presidencial, Mauricio Cárdenas Santamaría, hizo un fuerte llamado al presidente Gustavo Petro, por la situación de seguridad que atraviesa Colombia. Según Cárdenas, que ha puesto en duda el manejo del orden público y que, según su…
Siga leyendo

Corte Constitucional prohíbe las corridas de toros, coleos y peleas de gallo

| Confidencial Noticias | ,
La Corte de Constitucional declaró exequible la Ley No Más Olé, de autoría de la senadora, Esmeralda Hernández, que prohibió las corridas de toros en Colombia. Así mismo, expidió la anulación de las corralejas, peleas de gallos, y coleos, eventos propios…
Siga leyendo

Dictan medida de aseguramiento contra Carlos Ramón González

| Confidencial Noticias | , ,
El Tribunal Superior de Bogotá ratificó, en segunda instancia, la medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien está prófugo de la…
Siga leyendo

Título profesional de Juliana Guerrero no tiene validez

| Confidencial Noticias | , ,
La Fundación Universitaria San José confirmó que Juliana Guerrero, designada como viceministra de Juventudes, obtuvo el título profesional de contadora, pero sin presentar las pruebas SaberPro. Al ser este un requisito indispensable para obtener el título…
Siga leyendo

Salida de tres ministros del Gobierno: ¿El desquite de Petro por elección de Camargo como magistrado de la Corte Constitucional?

| Confidencial Noticias | ,
Tras haber perdido el pulso en el Senado de la República con la elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, el Gobierno Nacional pidió las renuncias de los ministros que pertenecen a partidos diferentes a los que conforman la…
Siga leyendo