Una jueza de control de garantías negó el principio de oportunidad que buscaba el empresario Carlos Mattos por el proceso que enfrenta por sus constantes salidas de la cárcel La Picota, en 2022 con destino a su oficina o a cualquier lugar de Bogotá.

De acuerdo con la jueza la Fiscalía no cumplió con los requisitos para aplicar al principio de oportunidad, estableciendo la necesidad de reparar el daño colectivo dando las suficientes garantías de no repetición.

«La causal lleva un requerimiento de que haya una afectación mínima a esos bienes colectivos, y respecto a ese punto no escuchamos de la fiscal algo sobre ese aspecto”, dijo la jueza.

Dijo además que no es su función llenar los vacíos en el trabajo de la Fiscalía ni en la sustentación de un principio de oportunidad.

