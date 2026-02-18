Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Una jueza de control de garantías negó el principio de oportunidad que buscaba el empresario Carlos Mattos por el proceso que enfrenta por sus constantes salidas de la cárcel La Picota, en 2022 con destino a su oficina o a cualquier lugar de Bogotá.

De acuerdo con la jueza la Fiscalía no cumplió con los requisitos para aplicar al principio de oportunidad, estableciendo la necesidad de reparar el daño colectivo dando las suficientes garantías de no repetición.

«La causal lleva un requerimiento de que haya una afectación mínima a esos bienes colectivos, y respecto a ese punto no escuchamos de la fiscal algo sobre ese aspecto”, dijo la jueza.

Dijo además que no es su función llenar los vacíos en el trabajo de la Fiscalía ni en la sustentación de un principio de oportunidad.

Nota recomendada: David Racero se salvó de la muerte política

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

David Racero se salvó de la muerte política

| Confidencial Noticias | , ,
La Sala 12 Especial de Decisión del Consejo de Estado falló a favor del representante a la cámara, David Racero, determinando que no existen pruebas concluyentes que demuestren alguna conducta irregular por parte del congresista. La decisión tiene que ver…
Siga leyendo

Capturan en Ecuador a un líder de las disidencias

| Europa Press | ,
Foto: @DefensaEc El Ejército de Ecuador ha anunciado este martes la detención de Kevin Daniel R.C., alias ‘Camilo’, cabecilla de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) junto a otros diez integrantes de nacionalidad…
Siga leyendo

Mauricio Toro busca su regreso al Congreso con sello emprendedor

| Oscar Sevillano | , ,
Mauricio Toro mostró su espíritu emprendedor desde la infancia. A los ocho años fabricaba alcancías en guadua que vendía a vecinos y amigos mientras vivía en Armenia, en la finca cafetera de su padre. Tras la separación de sus padres se trasladó a Cali con…
Siga leyendo

Ordenan restituir a José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional

| Confidencial Noticias | ,
La sala tercera de decisión laboral del Tribunal Superior de Bogotá le dio 48 horas al Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia para que posesione en el cargo de rector a José Ismael Peña. La decisión se da como respuesta a…
Siga leyendo

Capturan al cabecilla de una red criminal transnacional requerido por Brasil

| Confidencial Noticias | , ,
La Policía Nacional y la Policía Federal de Brasil, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura con fines de extradición de Gustavo Durán Bautista, el señalado cabecilla de una red narcotraficante trasnacional requerido por las…
Siga leyendo