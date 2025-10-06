Ir al contenido principal

Un juez penal condenó a 28 años de prisión, José Miguel Narváez Martínez, exdirector del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por ser responsable del secuestro de la entonces senadora del Partido Liberal, Piedad Córdoba, ocurrido el 21 de mayo de 1999.

De acuerdo con la sentencia, Narváez Martínez instigó al exjefe paramilitar Carlos Castaño Gil para que secuestra a Piedad Córdoba y luego le asesinara porque según él, ella colaboraba con el ELN. Duraate las conversaciones con el líder de las AUC, el exfuncionario le entregó información clasificada obtenida por el DAS.

Condenan a un exdirector del DAS del gobierno Uribe por tortura psicológica a Claudia Julieta Duque

La excongresista fue secuestrada en el año de 1999, mientras ejercía la oposición al gobierno de Andrés Pastrana Arango, y fue liberada en junio del mismo año.

Contra José Miguel Narváez pesan dos condenas más: una por el crimen del periodista, Jaime Garzón, y la segunda por por tortura psicológica contra la periodista Claudia Julieta Duque.

Juez condena al exsubdirector del DAS del gobierno Uribe por torturas psicológicas

