La Policía Nacional anunció los nuevos cambios que tendrá la institución en su cambio, dentro de los que se encuentran la dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín); director de Antisecuestro y Antiextorsión (DIASE); Departamento de Policía Caldas; Departamento de Policía Metropolitana de Popayán; Departamento de Policía Cauca y el Departamento de Policía Casanare.

Estos nombramientos, según lo explicó la Policía Nacional de Colombia, «responden a un análisis detallado de la trayectoria, formación y perfil de los oficiales seleccionados para ocupar los cargos».

De esta manera la dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), estará bajo el mando del coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria. A la de Antisecuestro y Antiextorsión (DIASE).

En la comandancia del Departamento de Policía Caldas, queda la coronel, Rocío Milena Melo Puerto; como comandante Policía Metropolitana de Popayán, se nombró al coronel Germán Alonso Manrique Cornejo; para comandante del Departamento de Policía Cauca, coronel Gerson Bedoya Piraquive y, por último, en el Departamento de Policía Casanare queda el coronel, Paulo Javier Galindo Valencia.