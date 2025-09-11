Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

La Policía Nacional anunció los nuevos cambios que tendrá la institución en su cambio, dentro de los que se encuentran la dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín); director de Antisecuestro y Antiextorsión (DIASE); Departamento de Policía Caldas; Departamento de Policía Metropolitana de Popayán; Departamento de Policía Cauca y el Departamento de Policía Casanare.

Estos nombramientos, según lo explicó la Policía Nacional de Colombia, «responden a un análisis detallado de la trayectoria, formación y perfil de los oficiales seleccionados para ocupar los cargos».

De esta manera la dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), estará bajo el mando del coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria. A la de Antisecuestro y Antiextorsión (DIASE).

En la comandancia del Departamento de Policía Caldas, queda la coronel, Rocío Milena Melo Puerto; como comandante Policía Metropolitana de Popayán, se nombró al coronel Germán Alonso Manrique Cornejo; para comandante del Departamento de Policía Cauca, coronel Gerson Bedoya Piraquive y, por último, en el Departamento de Policía Casanare queda el coronel, Paulo Javier Galindo Valencia.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

¿Quién será la cabeza de lista al Senado de los Verdes?

| Periodista Infiltrado | ,
Desde ya se empieza a dar la disputa por quien será la cabeza de lista al Senado del partido Alianza Verde, en donde al parecer, se revivirá una vieja competencia entre dos senadores que pelearon la presidencia de la Comisión Primera del Senado. Estos dos…
Siga leyendo

Sale Julián Molina del Ministerio de las TIC

| Confidencial Noticias | , ,
El presidente de la república aceptó la carta de renuncia del ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Julián Molina. En su reemplazo en la jefatura de la cartera quedará Carina Murcia, actual viceministra de Transformación…
Siga leyendo

Nuevos cargos en contra de Nicolás Petro

| Confidencial Noticias | , ,
El exdiputado del Atlántico, Nicolás Petro Burgos, tendrá que enfrentar nuevos cargos en la justicia por la celebración indebida de contratos, falsedad en documento público y lavado de activos. La investigación de la Fiscalía General de la Nación tiene…
Siga leyendo

¿Por qué Jota Pe Hernández está bajo la lupa de la Corte Suprema de Justicia?

| Confidencial Noticias | ,
La Corte Suprema de Justicia investiga al senador de la Alianza Verde, Jonathan Pulido (Jota Pe Hernández), por un supuesto plan para enlodar al excongresista y exembajador de Colombia ante el Reino Unido, Roy Barreras. De acuerdo con el alto tribunal,…
Siga leyendo

CNE fijaría límites y condiciones a la fusión del Pacto Histórico

| Confidencial Noticias | ,
La ponencia que discutirá el Consejo Nacional Electoral sobre la fusión del Pacto Histórico, que tiene como autor al magistrado Altus Baquero, otorga el permiso a la coalición de izquierda que llevó a Gustavo Petro a la presidencia de la república, para…
Siga leyendo