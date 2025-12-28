Ir al contenido principal

Cuando el gobierno del presidente de la república, Gustavo Petro, se encuentra a siete meses de finalizar, se anuncian nuevos cambios en la cúpula de las Fuerzas Militares.

Desde su cuenta de X, el primer mandatario informó que en el Comando General de las Fuerzas Militares estará el general Hugo Alejandro López Barreto como comandante general, en reemplazo del almirante Francisco Cubides.

Como jefe de Estado Mayor Conjunto fue designado el vicealmirante Harry Ernesto Reyna Niño. El nuevo comandante del Ejército de Colombia es el mayor general, Royer Gómez Herrera, como comandante, quien estará acompañado por el mayor general Jaime Alonso Galindo como segundo comandante.

Nota recomendada: ¿Rifirrafe entre los hermanos Galán?

En la Fuerza Aeroespacial Colombiana, asumirá la comandancia el mayor general Carlos Fernando Silva Rueda, junto al mayor general Alfonso Lozano Ariza como segundo comandante y jefe de Estado Mayor.

¿Rifirrafe entre los hermanos Galán?

| Confidencial Noticias | , ,
Las diferencias entre los hermanos Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, y Juan Manuel Galán, presidente del partido Nuevo Liberalismo y candidato presidencial, pasaron de ser un rumor a un asunto ventilado en la opinión pública. En una entrevista con…
Siga leyendo

Encuesta indica que Roy Barreras entra al ramillete de los cinco favoritos

| Confidencial Noticias | , , ,
El precandidato presidencial Roy Barreras se metió en el grupo de los cinco favoritos en preferencias electorales para la presidencia de la república. De acuerdo con la reciente encuesta adelantada por la firma W.A.A. con una muestra de 11.509 personas en…
Siga leyendo

Cae red criminal dedicada al tráfico de migrantes venezolanos

| Confidencial Noticias | ,
Un operativo de la Fiscalía General de la Nación en coordinación con la DIJIN de la Policía Nacional, permitió la captura de una red de personas dedicadas al tráfico de migrantes venezolanos. Esta red estaba dedicada a transportar de manera ilegal a…
Siga leyendo

Policía incauta 531 frascos de “Tusi”

| Confidencial Noticias | ,
El Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional logró la captura en flagrancia de un integrante de la red criminal conocida como “La Cordillera”, identificado con el alias de “Pastuso”, así como la incautación de un cargamento compuesto por 531 frascos de…
Siga leyendo

Alerta de la Defensoría por problemas de orden público en Norte de Santander

| Confidencial Noticias | ,
Miles de familias se han visto afectadas por el cruce de balas entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias en Norte de Santander, alertó la Defensoría del Pueblo. Los enfrentamientos armados entre el ELN y las disidencias del Frente…
Siga leyendo