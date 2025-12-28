Cuando el gobierno del presidente de la república, Gustavo Petro, se encuentra a siete meses de finalizar, se anuncian nuevos cambios en la cúpula de las Fuerzas Militares.

Desde su cuenta de X, el primer mandatario informó que en el Comando General de las Fuerzas Militares estará el general Hugo Alejandro López Barreto como comandante general, en reemplazo del almirante Francisco Cubides.

Como jefe de Estado Mayor Conjunto fue designado el vicealmirante Harry Ernesto Reyna Niño. El nuevo comandante del Ejército de Colombia es el mayor general, Royer Gómez Herrera, como comandante, quien estará acompañado por el mayor general Jaime Alonso Galindo como segundo comandante.

En la Fuerza Aeroespacial Colombiana, asumirá la comandancia el mayor general Carlos Fernando Silva Rueda, junto al mayor general Alfonso Lozano Ariza como segundo comandante y jefe de Estado Mayor.