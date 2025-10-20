El precandidato presidencial y exministro del Deporte, Jairo Clopatosfky, confirmó su retiro de la coalición Alma, luego de enterarse del ingreso al grupo de preaspirantes del exministro de las TIC, Mauricio Lizcano.

En entrevista para la FM, Clopatosfky aseguró que no comparte la idea de estar en el mismo escenario con alguien que hizo parte del gobierno de Gustavo Petro.

«Mauricio Lizcano perteneció al DAPRE, fue ministro de las TIC de Petro y desde que ingresó al cargo no hizo más que darle palo a las consejerías presidenciales que nosotros habíamos construido en todo el territorio nacional y que habíamos desarrollado a través de una política pública con alcaldes y gobernadores», afirmó el precandidato.

El exministro del Deporte del gobierno de Juan Manuel Santos y exconsejero presidencial de Iván Duque, confirmó su incomodidad con la presencia de Lizcano en la coalición.

Clopastosfky espera reunirse con los líderes de esta coalición para definir su situación, «o se va el o me voy yo», puntualizó.

