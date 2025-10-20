Ir al contenido principal

El precandidato presidencial y exministro del Deporte, Jairo Clopatosfky, confirmó su retiro de la coalición Alma, luego de enterarse del ingreso al grupo de preaspirantes del exministro de las TIC, Mauricio Lizcano.

En entrevista para la FM, Clopatosfky aseguró que no comparte la idea de estar en el mismo escenario con alguien que hizo parte del gobierno de Gustavo Petro.

«Mauricio Lizcano perteneció al DAPRE, fue ministro de las TIC de Petro y desde que ingresó al cargo no hizo más que darle palo a las consejerías presidenciales que nosotros habíamos construido en todo el territorio nacional y que habíamos desarrollado a través de una política pública con alcaldes y gobernadores», afirmó el precandidato.

El exministro del Deporte del gobierno de Juan Manuel Santos y exconsejero presidencial de Iván Duque, confirmó su incomodidad con la presencia de Lizcano en la coalición.

Clopastosfky espera reunirse con los líderes de esta coalición para definir su situación, «o se va el o me voy yo», puntualizó.

PORTADA

Colombia llama a consultas a su embajador en Estados Unidos

| Europa Press | , ,
El Gobierno de Colombia llamó a consultas al embajador colombiano en Estados Unidos, Daniel García-Peña, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, acusase a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de ser «un líder del narcotráfico» y…
Seis consejos para prevenir la osteoporosis

| Confidencial Noticias | ,
La osteoporosis es una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo, debilitando los huesos y aumentando el riesgo de fracturas. Solo en España se producen 782 fracturas de hueso por fragilidad al día. Esta patología afecta…
La respuesta de Petro a Donald Trump

| Confidencial Noticias | , ,
El presidente, Gustavo Petro, ha respondido a la decisión de Donald Trump de cortar la ayuda al país por su pasividad en la lucha contra el narcotráfico que el presidente de EEUU vive engañado por «sus logias y sus asesores» antes de asegurar a Washington…
Estados Unidos confirma bombardeo a narcolancha, al parecer del ELN

| Confidencial Noticias | ,
Foto: Ataque de EEUU a una presunta «narcolancha» del ELN/REMITIDA / HANDOUT por DEPARTAMENTO DE GUERRA DE EEUU / X/Europaprees El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha informado este domingo de un ataque del Ejército estadounidense…
Cáncer de mama, más allá del lazo rosa

| María Eugenia Saldarriaga | Opinión | ,
Cuando los números se convierten en el reflejo de la desigualdad Por: María Eugenia Saldarriaga El cáncer de mama es una enfermedad que afecta a las mujeres de todo el mundo, es una enfermedad multifactorial, con influencias genéticas, familiares y…
