El general (R) de la Policía Nacional de Colombia, Óscar Naranjo, puso fin a los rumores que daban a entender sobre una posible candidatura presidencial, explicando que en algún momento llegó a considerar la idea pero que luego de reflexionarlo, decidió no hacerlo.

Naranjo ha dicho además que nunca se ha considerado como un as bajo la manga de nadie, haciendo referencia a lo que se decía que podría ser el candidato escondido del expresidente Juan Manuel Santos.

Ha dejado claro además que no le gustan los extremos, que por eso no acompaña la idea de respaldar a alguno de los candidatos, Iván Cepeda (izquierda) o Abelardo de la Espriella (derecha).

En entrevista para Bluradio, Óscar Naranjo dijo lo siguiente de Abelardo de la Espriella “Mientras él… defendía delincuentes, yo procuraba llevar esos mismos delincuentes ante la justicia”.