El general (R) de la Policía Nacional de Colombia, Óscar Naranjo, puso fin a los rumores que daban a entender sobre una posible candidatura presidencial, explicando que en algún momento llegó a considerar la idea pero que luego de reflexionarlo, decidió no hacerlo.

Naranjo ha dicho además que nunca se ha considerado como un as bajo la manga de nadie, haciendo referencia a lo que se decía que podría ser el candidato escondido del expresidente Juan Manuel Santos.

Ha dejado claro además que no le gustan los extremos, que por eso no acompaña la idea de respaldar a alguno de los candidatos, Iván Cepeda (izquierda) o Abelardo de la Espriella (derecha).

En entrevista para Bluradio, Óscar Naranjo dijo lo siguiente de Abelardo de la Espriella “Mientras él… defendía delincuentes, yo procuraba llevar esos mismos delincuentes ante la justicia”.

«Más del 60 % de los colombianos aún no decide su voto»: Cesar Caballero

| Confidencial Noticias | , ,
A pesar de que ya está definida la fecha de las primeras elecciones de 2026, correspondientes al Senado, la Cámara de Representantes y las consultas interpartidistas, más del 60 % de los colombianos mayores de 18 años aún no ha decidido por quién votar. Así…
Homenaje de la Policía a los 22 estudiantes asesinados en el atentado a la Escuela de Cadetes General Santander

| Confidencial Noticias | ,
La Policía Nacional de Colombia conmemoró el Día del Estudiante Policial y realizó el ascenso póstumo de 22 estudiantes que perdieron la vida en el atentado perpetrado por el ELN el 17 de enero de 2019, en la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco…
Lo que espera Gustavo Petro de su cita con Donald Trump

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha confirmado este miércoles que se reunirá con su homólogo estadounidense, Donald Trump, el próximo 3 de febrero, y ha considerado que este encuentro será «determinante» ante las tensiones relaciones entre los dos…
El ministro de Defensa niega chuzadas al ministro de Justicia

| Confidencial Noticias | , ,
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha desmentido este miércoles el caso de espionaje a través del programa Pegasus que denunció en la víspera el titular de Justicia, Andrés Idárraga Franco, y ha remarcado que dicho software se dejó de utilizar en 2022.…
EE.UU. suspende trámite de visas a 75 países, Colombia uno de ellos

| Europa Press | ,
El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este miércoles que ha suspendido la tramitación de visados a migrantes de 75 países, entre ellos Irán, Rusia o Somalia, como parte de la política antimigratoria impulsada por el presidente Donald Trump. «Estados…
