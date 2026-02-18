Los candidatos del Pacto Histórico, junto con sus actuales congresistas manifestaron su preocupación por supuestos actos de violencia que han padecido sus militantes en medio de la campaña electoral.

«Queremos llamar la atención sobre la necesidad de prestar atención a temas tan cruciales como: lo posible injerencia extranjera indebida en nuestros asuntos electorales, la inseguridad técnica y jurídica del manejo de los datos de las y los testigos; los posibles ataques cibernéticos y de manipulación del software y los resultados; el constreñimiento a las y los electores por parte de autoridades locales o empresas; la compra masiva de votos; el traslado y suplantación de votantes y finalmente el traslado de puestos y mesas de votación en la última semana o incluso el mismo día de la elección como ocurrió en la consulta de octubre, entre otros, que no se esté dando respuestas inmediatas por parte de las autoridades judiciales», dijo el partido en un comunicado.

Según se asegura en el texto, el Consejo Nacional Electoral no les ha dado el tiempo suficiente para cargar a la plataforma electoral los datos de sus testigos electorales a nivel internacional y en el territorio nacional, y dice además que la plataforma expone los datos cargados violando el manejo de datos personales.

«Queremos generar una alarma con la plataforma electoral del CNE (que costó casi medio billón de pesos), fue presentada el 22 de enero del 2026 solo inició su funcionamiento hasta el 10 de febrero del 2026 quedando solo 13 días para cargar los testigos internacionales y 20 días para cargar los testigos del territorio nacional adicionalmente de manera absolutamente injustificable, se cometió una evidente violación al manejo de datos personales, pues la plataforma expone los datos cargados, razón por la cual no hemos subido los datos de nuestra militancia hasta tener garantías», dice el texto.

Ante esta situación, el Pacto Histórico anuncia la puesta en marcha de una plataforma electoral, que han denominado, Registraduría Popular, con el que contrastarán la información del proceso electoral.

