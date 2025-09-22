El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha expresado este domingo su satisfacción por el anuncio de los dirigentes de Reino Unido, Canadá y Australia de reconocer el Estado de Palestina.

«Supone un paso importante y necesario para lograr una paz justa y duradera conforme a las resoluciones de la legalidad internacional», ha resaltado Abbas en un comunicado oficial, recogido por la agencia de noticias palestina WAFA.

Abbas ha reivindicado así la aplicación de la solución de los dos Estados, con «un Estado palestino que conviva junto al Estado de Israel con seguridad, paz y buena vecindad».

Sin embargo, el mandatario palestino ha indicado que la principal prioridad a día de hoy es un alto el fuego, la entrada de ayuda, la liberación de todos los rehenes y presos y la total retirada israelí de la Franja de Gaza. Una vez logrado «el Estado de Palestina asumirá su responsabilidad y comenzará la recuperación y reconstrucción» y se ha marcado como objetivo «el fin de los asentamientos y del terrorismo de los colonos».

También ha reaccionado el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina, que ha puesto en valor la «valiente decisión» tomada por los tres países, «coherente con el derecho internacional y las resoluciones de la legalidad internacional y que emana del compromiso de estos países para lograr la paz y la seguridad, estabilidad y prosperidad de la región y del mundo».

El Ministerio ha expresado su «agradecimiento» a los tres países y ha manifestado su disposición a comenzar la construcción de «las relaciones más fuertes y sinceras» que hayan podido tener.

Este reconocimiento «es el reconocimiento de los derechos del pueblo palestino» y defiende la solución de los dos estados de «los peligros resultantes de los incesantes crímenes de la ocupación, incluidos el genocidio, la hambruna, el desplazamiento forzoso y la anexión».

Impulsa además las gestiones regionales e internacionales que lideran Arabia Saudí y Francia para aplicar la Declaración de Nueva York, que pide un cese inmediato de las hostilidades y el respeto al derecho internacional en lugar de «la arrogancia de la fuerza».

Asimismo ha apelado a los países que aún no han reconocido al Estado de Palestina, en particular a Estados Unidos, para situarse «en el lado correcto de la historia» y terminar así con una injusticia de que el pueblo palestino no pueda ejercer su derecho a la autodeterminación.

Este domingo Reino Unido, Canadá y Australia han anunciado el reconocimiento de sus respectivos países al Estado palestino, un simbólico movimiento conjunto que ya habían anticipado en los últimos meses y al que se sumarán en las próximas horas otros siete gobienos más, incluido el de Francia.

Aunque ya son casi 150 los países que reconocen en todo el mundo el Estado palestino, entre ellos España, Reino Unido y Canadá se han convertido este domingo en los primeros del G7 en hacerlo, en vísperas de una cumbre para la solución de dos Estados que tendrá lugar en la ONU y que está promovida por Francia y por Arabia Saudí.