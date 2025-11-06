La senadora y precandidata presidencial, Paloma Valencia, en el panel organizado por la ANIF hizo un llamado al sector privado a creer en Colombia y continuar invirtiendo.

“Necesitamos un sector privado que crea en Colombia”, expresó. Valencia Laserna enfatizó que el crecimiento económico depende de un entorno propicio para la inversión.

Según expuso la congresista, se debe aprovechar el potencial energético de Colombia y que este sea el principal motor de la economía, «Si nosotros le sacamos al país la energía que necesita, ahí seremos capaces de atraer inversión”, señaló.

Propuso además modernizar los procesos de licenciamiento ambiental, de manera que protejan los ecosistemas pero sean ágiles para permitir el avance de proyectos productivos. También planteó mecanismos como las “obras por impuestos” y las “regalías por impuestos” para impulsar el progreso de los municipios y destrabar iniciativas de infraestructura.