El Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional logró la captura en flagrancia de un integrante de la red

criminal conocida como “La Cordillera”, identificado con el alias de “Pastuso”, así como la

incautación de un cargamento compuesto por 531 frascos de ketamina de 100 ml cada uno, que

serían utilizados para la elaboración ilegal de “Tusi” en laboratorios clandestinos.

Alias El Pastuo sería el encargado de transportar ketamina en grandes volúmenes desde Ipiales (Nariño) hacia Pereira, Medellín y otras ciudades del país, donde posteriormente era recibida por integrantes del Grupo de Delincuencia Organizado.

La Cordillera” para su distribución en el área metropolitana de Dosquebradas, Pereira y La

Virginia, destinada a la producción de “Tusi”.

Con este resultado, se evitó la distribución de más de 50 mil dosis de esta sustancia sintética en

el mercado ilegal, cuyo valor asciende a 2.500 millones de pesos. El capturado y el material

incautado fueron puestos a disposición de la autoridad competente.