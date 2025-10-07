La Procuraduría General de la Nación, abrió investigación disciplinaria en contra del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre por supuesta participación en política.

El órgano disciplinario admitió una demanda presentada por Germán Calderón España, integrante del movimiento Defensores de la Patria, del abogado y candidato a la presidencia de la república, Abelardo de la Espriella.

De acuerdo con el demandante, el jefe de la cartera de Justicia, hizo una intervención en política al hablar en una entrevista a un medio de comunicación hablando sobre candidatos a la presidencia como Daniel Quintero, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo, Claudia López, Roy Barreras, Álvaro Uribe y Gustavo Petro.

El Ministerio Público analiza si lo expresado por el ministro de Justicia puede considerarse como participación indebida en política.