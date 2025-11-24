El informe periodístico divulgado por Noticias Caracol, señala a la vicepresidenta Francia Márquez de supuestamente haber recibido financiación para la campaña Petro Presidente de manos de las disidencias.

Noticias Caracol reveló una conversación por Whatsapp entre el disidente alias Alvizú e ‘Iván Mordisco’ en el cual dice tener supuestas pruebas relacionadas con la financiación de la campaña ‘Petro presidente’ y asegura que todo se habría hecho a través de la vicepresidencia Francia Márquez.

«Yo tengo ganas de tumbar a Petro… con otra declaración y las pruebas de los acuerdos que tenían en campaña el finado Mayimbú, lo tumbamos. Esas pruebas están». En esas conversaciones, ‘Mordisco’ agregó: “Ese hp arremetió con toda y ahora dio la orden de capturarme… y ese pícaro no se imagina que si tenemos las pruebas». Alvizú le respondió que “todo se hizo a través de Francia Márquez».

Al respecto, la vicepresidenta Francia Márquez en un comunicado niega tales hechos y dice que no existe ninguna prueba que la vincule con grupos ilegales.

Nota recomendada: Destapan posibles nexos entre funcionarios del Gobierno Nacional y las disidencias

«Ante las nuevas infamias que han circulado en las últimas horas, en las que se me pretende involucrar (sin una sola prueba) con hechos delictivos y organizaciones criminales, me veo en la obligación de pronunciarme con total claridad y firmeza. Rechazo categóricamente estas versiones malintencionadas. No existe ninguna prueba fehaciente que pueda demostrar mi vínculo con estos grupos ilegales. Lo único que se presenta es un supuesto mensaje de WhatsApp, dicho por un delincuente usando mi nombre para darse importancia frente a otros delincuentes. Jamás en la vida he visto a ese personaje. Pretender convertir eso en un hecho es una irresponsabilidad y un acto de mala fe que busca afectar mi nombre, mi integridad y mi compromiso con el pueblo colombiano», escribe la vicepresidenta en el comunicado.

Francia Márquez defendió su papel en la campaña Petro Presidente afirmando que en ningún momento se ha reunido con algún actor ilegal.

«Jamás he recibido apoyo de criminales. Jamás me he reunido con criminales. Jamás me prestaré para ningún pacto oscuro. Quien afirme lo contrario debe demostrarlo ante la justicia», dijo.