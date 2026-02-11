Procuraduría y Contraloría vigilarán las regalías para que no usen en temas electorales

El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, y el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, anunciaron un trabajo conjunto para vigilar a los ejecutores de recursos del Sistema General de Regalías -SGR-, para evitar cualquier desviación hacia temas electorales.

Es así como se expidió la circular 001 de 2026, dirigida también a servidores públicos en general, ordenadores del gasto, instancias de decisión colegiadas y jefes de control interno de las entidades beneficiarias y ejecutoras de esos proyectos, entre otros, en la que se fijaron las orientaciones necesarias para la efectiva protección de los recursos del SGR.

Dicha circular, deberá entenderse “como una medida preventiva orientada a evitar la utilización indebida de los recursos públicos y preservar la confianza ciudadana en la correcta destinación de los recursos del SGR, dice la Procuraduría en su comunicado.

Nota recomendada: Procuraduría investiga fuga masiva en una cárcel de Neiva