Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, en entrevista para Confidencial Noticias, expone sus razones por las que considera necesario aumentar los pilotos de fracking en Colombia.

¿Detener la exploración petrolera podría derivar en un desabastecimiento y un posterior racionamiento?

Frank Pearl: Colombia tiene hoy menos de siete años de reservas de petróleo y menos de seis años de reservas de gas. Ya estamos importando gas y lo seguiremos haciendo hasta que el proyecto Cirius entre en producción, ojalá antes del 2030. Hay que privilegiar la exploración y explotación de petróleo y gas colombiano, que es más barato, de muy buena calidad y genera impuestos y regalías.

¿Esto quiere decir que no estaría de acuerdo con el aumento en la importación de combustibles y gas?

Frank Pearl: Ya estamos importando porque la oferta local se está agotando. Sin embargo, Colombia debería estar en un escenario de autosuficiencia en gas, que es a donde debemos llegar.

¿Estaría de acuerdo con que se incrementen las exploraciones a través del fracking en Colombia?

Frank Pearl: Lo que nosotros proponemos es que se aumenten los pilotos de fracking para saber con certeza bajo qué condiciones y en qué zonas se puede realizar. Es una opción mucho más rápida para recuperar la autosuficiencia en gas.

¿Por qué es necesario aumentar los pilotos de fracking?

Frank Pearl: Colombia necesita hacerlo porque son tecnologías ya probadas. Además, necesitamos no solo los recursos energéticos, sino también los recursos económicos que permitan disminuir el déficit fiscal, invertir en las regiones y mejorar sus condiciones de vida.