Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, en entrevista para Confidencial Noticias, expone sus razones por las que considera necesario aumentar los pilotos de fracking en Colombia.

¿Detener la exploración petrolera podría derivar en un desabastecimiento y un posterior racionamiento?

Frank Pearl: Colombia tiene hoy menos de siete años de reservas de petróleo y menos de seis años de reservas de gas. Ya estamos importando gas y lo seguiremos haciendo hasta que el proyecto Cirius entre en producción, ojalá antes del 2030. Hay que privilegiar la exploración y explotación de petróleo y gas colombiano, que es más barato, de muy buena calidad y genera impuestos y regalías.

¿Esto quiere decir que no estaría de acuerdo con el aumento en la importación de combustibles y gas?

Frank Pearl: Ya estamos importando porque la oferta local se está agotando. Sin embargo, Colombia debería estar en un escenario de autosuficiencia en gas, que es a donde debemos llegar.

¿Estaría de acuerdo con que se incrementen las exploraciones a través del fracking en Colombia?

Frank Pearl: Lo que nosotros proponemos es que se aumenten los pilotos de fracking para saber con certeza bajo qué condiciones y en qué zonas se puede realizar. Es una opción mucho más rápida para recuperar la autosuficiencia en gas.

¿Por qué es necesario aumentar los pilotos de fracking?

Frank Pearl: Colombia necesita hacerlo porque son tecnologías ya probadas. Además, necesitamos no solo los recursos energéticos, sino también los recursos económicos que permitan disminuir el déficit fiscal, invertir en las regiones y mejorar sus condiciones de vida.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Daniel Quintero no podrá recoger firmas

| Confidencial Noticias | , ,
La Registraduría Nacional del Estado Civil, negó la inscripción del comité recolector de firmas para la candidatura del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, al recordar los acuerdos de voluntades firmados por los representantes de los partidos los…
Siga leyendo

Amylkar Acosta invita a una tutelatón para evitar afectaciones a Reficar y a Ecopetrol

| Confidencial Noticias | , ,
El exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, calificó la decisión de la DIAN de ejecutar un cobro coactivo a Reficar por impuestos no pagados del IVA del 19 % como “un desafuero”. Según explicó, “al ser Reficar una filial de Ecopetrol, esta decisión la…
Siga leyendo

La lista de confirmados a la cumbre de la CELAC

| Confidencial Noticias | ,
De acuerdo con el Gobierno Nacional, un total 12 jefes de Estado, 6 vicepresidentes y 23 cancilleres, han confirmado su participación en la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe y la Unión Europea (CELAC-UE 2025). Entre los…
Siga leyendo

Iván Cepeda pide ayuda profesional para Jota Pe Hernández

| Confidencial Noticias | , ,
En el reciente debate en la plenaria del Senado de la República, luego de la intervención del senador de la Alianza Verde, Jota Pe Hernández, en la que mostrando fotos de su colega Iván Cepeda, tomadas en el marco del proceso de paz con las extintas FARC en…
Siga leyendo

Oscar Benavides considera necesario quitarle la curul afro a Miguel Polo Polo

| Confidencial Noticias | , , ,
En entrevista para Confidencial Noticias, el líder afrocolombiano, Óscar Benavides califica como «nefasto» el paso de Miguel Polo Polo por la curul afro en la Cámara de Representantes, y considera necesario que esta comunidad se organice de manera…
Siga leyendo