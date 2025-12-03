El proyecto de reforma tributaria, aunque sigue con vida en las Comisiones Conjuntas Económicas de Senado y Cámara, vivió un enorme viacrucis en la discusión en donde las células Tercera y Cuarta de Senado hicieron todo los posible para que les llegara el turno de votar y hundirla, las de la Cámara de Representantes jugaron a dilatar el debate rompiendo el quórum.

La votación la inició la Comisión Cuarta de Cámara, en donde se tuvo que repetir luego de una fuerte discusión. En la primera votación faltaron dos votos para constituir el quórum, y cuando ya los faltantes se hicieron presentes, en la segunda votación faltó el voto del representante del partido Cambio Radical, Mauricio Parody, quien de manera extraña y sin que nadie lo notara se retiró del recinto.

Fue asi como tuvo lugar una fuerte y acalorada discusión que tuvo a los senadores Carlos Meisel del Centro Democrático y Mauricio Gómez Amín del Partido Liberal, quienes inconformes con la decisión de aplazar la decisión para el próximo martes, debatieron durante largo tiempo.

La próxima cita será el martes 9 de diciembre en horas de la mañana.