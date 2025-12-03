Ir al contenido principal

El proyecto de reforma tributaria, aunque sigue con vida en las Comisiones Conjuntas Económicas de Senado y Cámara, vivió un enorme viacrucis en la discusión en donde las células Tercera y Cuarta de Senado hicieron todo los posible para que les llegara el turno de votar y hundirla, las de la Cámara de Representantes jugaron a dilatar el debate rompiendo el quórum.

La votación la inició la Comisión Cuarta de Cámara, en donde se tuvo que repetir luego de una fuerte discusión. En la primera votación faltaron dos votos para constituir el quórum, y cuando ya los faltantes se hicieron presentes, en la segunda votación faltó el voto del representante del partido Cambio Radical, Mauricio Parody, quien de manera extraña y sin que nadie lo notara se retiró del recinto.

Fue asi como tuvo lugar una fuerte y acalorada discusión que tuvo a los senadores Carlos Meisel del Centro Democrático y Mauricio Gómez Amín del Partido Liberal, quienes inconformes con la decisión de aplazar la decisión para el próximo martes, debatieron durante largo tiempo.

La próxima cita será el martes 9 de diciembre en horas de la mañana.

Gobierno radica proyecto para dar la lucha contra el tráfico de fentanilo

Confidencial Noticias
El Gobierno nacional radicó hoy en el Congreso de la República el Proyecto de Ley “por medio del cual se penaliza de manera autónoma el tráfico, la fabricación, el desvío y el porte ilegal de fentanilo y sus análogos”. “Este es un proyecto de ley…
Petro invita a Trump a no amenazar» la soberanía de Colombia

Europa Press
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha invitado a su homólogo estadounidense, Donald Trump, para ver «cómo destruyen» los laboratorios de producción de drogas, después de que el inquilino de la Casa Blanca sostuviera que Bogotá puede ser objeto de…
Fiscalía pide enviar a la cárcel a Nicolás Petro

Confidencial Noticias
La fiscal, Lucy Laborde, solicitó la detención del hijo del presidente de la república, Gustavo Petro, y exdiputado del Atlántico, Nicolás Petro. De acuerdo con la fiscal, Petro Burgos debe ser privado de su libertad, mientras responde por los delitos de…
Álvaro Uribe confirma el retiro de Miguel Uribe Londoño de la consulta del Centro Democrático

Confidencial Noticias
A través de un video publicado en la red social X, el expresidente y líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, confirmó la continuidad del proceso de escogencia de un candidato presidencial al interior del partido. Uribe Vélez mencionó los…
Lucho Garzón regresa a la política

Confidencial Noticias
El exalcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, regresa a la política electoral para encabezar la lista a Senado de la coalición En Marcha y la Alianza Verde. Garzón llega a la coalición, propuesto por el exministro y candidato presidencial, Juan Fernando…
