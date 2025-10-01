La ministra de Ambiente, Irene Vélez, pronunció una fuerte crítica al sector de la caña en el Valle del Cauca, durante el acto de inauguración de la Semana de la Biodiversidad en la ciudad de Cali.

De acuerdo con la funcionaria, “desde los años 70 la expansión de la caña de azúcar ha sido un desastre ecológico y no solo ecológico, sino también social. Y creo que en esto hay que ser muy enfáticos en la medida en que, por ejemplo, la ocupación de la tierra para la producción de caña de azúcar aquí ha agotado las fuentes de agua subterránea”.

Estas palabras generaron un fuerte rechazo por parte del sector cultivador de caña quienes de inmediato le respondieron.

Nota recomendada: China promete reducir emisiones de CO2 pero solo hasta 2035

La primera en hacerlo fue la presidenta de Asocañas, Claudia Calero, quien le recordó que este departamento es líder en producción de naranja, uva, lulo, pepino, entre otros y que muchas familias viven de estos cultivos, además de la caña de azucar.

“El setenta y cinco por ciento de esas doscientas treinta y nueve mil hectáreas son de más de doce mil familias que han elegido sembrar caña, porque aquí encuentran contratos estables, asistencia técnica y un mercado asegurado”, afirmó.

En cuanto al cuidado del agua, la líder gremial dijo que el Valle del Cauca cuenta con un acuífero de más de cuarenta mil millones de metros cúbicos, uno de los más importantes del país, y que cada año, según datos de la autoridad ambiental, este acuífero se recarga con tres mil quinientos millones de metros cúbicos gracias a las lluvias.

«De esa recarga anual de agua, se usa solo el veintitrés por ciento para los diferentes cultivos, y no solamente es para la caña», recalcó.

Aclaró además que desde hace muchos años, se dejó de usar el glifosato y ahora los cultivos cuenta con buena implementación de temas tecnológicos con innovación y en equilibrio con el medio ambiente.