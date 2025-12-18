El presidente de la república, Gustavo Petro, denunció una supuesta red criminal que opera al interior de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

En la rueda de prensa acompañaron al primer mandatario, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, el director de la Dian, Carlos Galeano, y Eva Madrid, la directora de la Agencia del Inspector General de Tributos.

”Fichas de ‘Papa Pitufo’ al que la fiscalía no imputó muy extrañamente, o de alias “Papaya” da lo mismo. Mi gobierno sacará la DIAN y las Aduanas dela delincuencia de los lavadores del dinero de la cocaína” dijo.

Según afirmó, a través de esta red lavan dinero a través de actividades relacionadas con el contrabando, y dijo además que hay congresistas que hacen parte de este entramado de corrupción, y aseguró que también hay candidatos precandidatos presidenciales involucrados.

