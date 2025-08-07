La coalición conformada por los partidos Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso y Mira, han recibido llamadas de políticos de las fuerzas de la centro-derecha para tratar de unir esfuerzos y de esta manera hacerle frente al candidato que resulte ganador en la consulta del Pacto Histórico, sus líderes no se han dejado seducir y se mantienen en la idea de competir por la presidencia de la república como fuerza política de centro.

Confidencial Noticias dialogó con personas de esta coalición de centro, quienes aseguraron que no se dejarán tentar por lo que en política se conoce como «cantos de sirena» y se mantienen firmes en su decisión de conformar una lista a Senado y Cámara de Representantes y participar en las elecciones presidenciales con un candidato que pueda ganar a los candidatos de la derecha y al del Pacto Histórico.

En los meses de febrero y marzo se dieron las primeras reuniones de partidos de la centro derecha convocados por el expresidente Cesar Gaviria. En algunas de estas citas participó el presidente del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, quien descartó su participación en una consulta con un candidato que resulte ganador de una posible coalición del Partido Liberal, Centro Democrático, Cambio Radical y Partido Conservador.

La decisión de Galán fue aplaudida por militantes del Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso y Mira, por considerarla como «un tiro al pie».

Nota relacionada: Nuevo Liberalismo, Mira y Dignidad y Compromiso Ciudadano forman una coalición para competir en las elecciones de 2026











