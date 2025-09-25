Ir al contenido principal

No cesan los desacuerdos entre los precandidatos del Pacto Histórico por cuenta de la presencia del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, en la consulta.

Es tanta la incomodidad que parece causar Daniel Quintero a precandidatos del petrismo como Gustavo Bolívar y Susana Muhamad, que han pensado en la posibilidad de aplazar la consulta para el mes de noviembre, una vez se haya definido si se acepta el llamamiento a juicio del exalcalde o si por el contrario se lo rechaza.

Para esto, han propuesto una encuesta que defina quien podría ser el candidato que busque la continuidad del proyecto del presidente Gustavo Petro.

Bolívar ha dicho en diferentes entrevistas que no se sentiría cómodo en apoyar a un candidato que podría estar sentado, en unos meses, en un banquillo de acusados por asuntos de corrupción.

“Como le digo yo a la gente que los imputados por corrupción de la derecha son malos, pero los imputados, acusados por corrupción y a punto de ir a juicio, pero que están de nuestra orilla, son buenos. Nos debatimos en un dilema ético que el Pacto Histórico no ha sabido resolver”, señaló.

Daniel Quintero por su parte ha insistido a Gustavo Bolívar y a los demás precandidatos del Pacto Histórico para dialogar y tratar de bajar a las tensiones.

