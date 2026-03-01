El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comparecido este domingo en un mensaje dirigido a la nación en el que ha prometido «vengar» la muerte de los tres militares estadounidenses de la que han informado las Fuerzas Armadas y ha adelantado que la ofensiva contra Irán podría durar «cuatro semanas, o menos».

«Estados Unidos vengará sus muertes y propinará el mayor castigo a los terroristas que han hecho la guerra contra la civilización. Han hecho la guerra a la civilización en sí», ha afirmado Trump en un vídeo publicado en redes sociales.

El dirigente estadounidense ha advertido de que «tristemente, probablemente habrá más» muertos estadounidenses «antes de que se acabe». «Así es como es. Es probable que haya más, pero haremos todo lo posible para que no sea el caso», ha resaltado. «Este es el deber y la carga de un pueblo libre», ha argumentado.

El dirigente estadounidense ha subrayado que «las operaciones de combate continúan a pleno rendimiento y seguirán hasta que se cumplan los objetivos» y ha descartado así cualquier negociación con Teherán. «Podrían haber hecho algo hace dos semanas, pero no quisieron», ha reprochado.

Ha destacado que la Operación Furia Épica es «una de las ofensivas militares más complejas, más aplastantes, que haya visto jamás el mundo». «Nadie ha visto algo así. Hemos atacado cientos de objetivos en Irán, incluidas instalaciones de la Guardia Revolucionaria y los sistemas antiaéreos iraníes», ha resaltado.

Trump ha mencionado como principales logros de la operación la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y el hundimiento de nueve buques militares iraníes.

«Por todo Irán se han podido escuchar las voces de los iraníes jaleando y celebrando en las calles tras el anuncio de su muerte», ha destacado. Además «el mando militar al completo también ha desaparecido y muchos de ellos quieren rendirse para salvar la vida. Quieren inmunidad. Llaman por millares», ha asegurado.

En ese sentido, ha apuntado que «un régimen iraní armado con misiles de largo alcance y armas nucleares sería una grave amenaza para cada estadounidense». «No podemos permitir que un país que genera ejércitos terroristas tenga esas armas para extorsionar al mundo», ha argüido.

«Estas acciones están bien y son necesarias para garantizar que los estadounidenses jamás tengan que enfrentarse a un régimen radical, sediento de sangre y terrorista armado con bombas nucleares», ha explicado.

En su discurso ha reiterado su llamamiento a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Revolucionaria y a la Policía a «bajar las armas» a cambio de «plena inmunidad» o «afrontar una muerte segura» y a apelado a los «patriotas iraníes» a «ser valientes, audaces, heroicos y recuperar» el país. «Estados Unidos está con vosotros. Os hice una promesa y la he cumplido», ha remachado.

Trump ha concedido este domingo una serie de entrevistas y en una de ellas, publicada por el diario británico ‘Daily Mail’, ha indicado que la ofensiva sobre Irán podría durar hasta cuatro semanas «o menos».

«Siempre ha sido un proceso de cuatro semanas. Hemos calculado que serán más o menos cuatro semanas. Siempre ha sido un proceso de cuatro semanas, así que aunque es un país fuerte, un país grande, tardaremos cuatro semanas, o menos», ha apuntado.

