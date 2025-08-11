Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El cuerpo del senador Miguel Uribe Turbay quien falleció en horas de la madrugada del 11 de agosto, luego de luchar por su vida durante dos meses, será velado en cámara ardiente en las instalaciones del Capitolio Nacional.

El presidente del Congreso de la República Lidio García confirmó que el espacio estará disponible desde hoy lunes 11 de agosto a partir de las 4 de la tarde donde llegarán familiares y amigos del senador Uribe Turbay para darle el último adios.

Nota recomendada: Murió el senador Miguel Uribe Turbay

Las exequias tendrán lugar el próximo miércoles 13 de agosto a las 12 del medio día en la Catedral Primada de Colombia y serán oficiadas por el Cardenal Primado de Colombia, Luis José Rueda Aparicio,

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Murió el senador Miguel Uribe Turbay

| Confidencial Noticias | ,
El senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, falleció en horas de la madrugada del lunes 11 de agosto mientras daba la lucha por su vida luego de sufrir un atentado en Bogotá durante un acto de su campaña política. …
Siga leyendo

El extraño apoyo de Petro a Maduro por la orden de Trump a militares de EE.UU. de acabar con carteles del narcotráfico

| Europa Press | ,
El presidente Gustavo Petro, ha respaldado este domingo a Venezuela asegurando que ambos países «son el mismo pueblo», en respuesta a la orden ejecutiva que supuestamente ha firmado el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, y que autoriza el uso de la…
Siga leyendo

Los acuerdos entre el Gobierno Nacional y los líderes del nororiente de Boyacá para levantar el paro campesino

| Confidencial Noticias | ,
El Gobierno Nacional estableció acuerdos con la Federación de Parameros del Nororiente Colombiano – Seccional Sierra Nevada El Cocuy, que permitieron el levantamiento del paro campesino en la región. La ministra (e) de Ambiente y Desarrollo Sostenible,…
Siga leyendo

«El problema en el que está Álvaro Uribe se lo buscó él solito»: Inti Asprilla

| Confidencial Noticias | , ,
En entrevista para Confidencial Noticias, el senador, Inti Asprilla, asegura que, si el expresidente Álvaro Uribe Vélez está condenado, el responsable es el mismo exmandatario. Los seguidores del expresidente Álvaro Uribe Vélez insisten en decir que la…
Siga leyendo

Salud de Miguel Uribe entra en estado crítico y pronóstico reservado

| Confidencial Noticias | ,
Un nuevo parte médico de la Fundación Santa Fe indica que el estado de salud del senador del Centro Democrático se complicó muchísimo más. «El señor Miguel Uribe Turbay ha requerido reiniciar su bloqueo neuromuscular y sedación profunda para contribuir a…
Siga leyendo