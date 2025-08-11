El cuerpo del senador Miguel Uribe Turbay quien falleció en horas de la madrugada del 11 de agosto, luego de luchar por su vida durante dos meses, será velado en cámara ardiente en las instalaciones del Capitolio Nacional.

El presidente del Congreso de la República Lidio García confirmó que el espacio estará disponible desde hoy lunes 11 de agosto a partir de las 4 de la tarde donde llegarán familiares y amigos del senador Uribe Turbay para darle el último adios.

Nota recomendada: Murió el senador Miguel Uribe Turbay

Las exequias tendrán lugar el próximo miércoles 13 de agosto a las 12 del medio día en la Catedral Primada de Colombia y serán oficiadas por el Cardenal Primado de Colombia, Luis José Rueda Aparicio,