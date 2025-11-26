Ante la cúpula militar y de Policía, personal civil y uniformado así como a la opinión pública, el ministro de Defensa Nacional, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez dio a conocer, oficialmente, el inicio de la Transformación Digital del Sistema de Información Logística del Sector Defensa, el SILOG.

“Vivimos en un mundo donde las amenazas evolucionan a un ritmo acelerado, donde los conflictos incorporan tecnologías disruptivas, donde las decisiones deben tomarse con información precisa y verificable, y donde la transparencia es una obligación ética y un pilar de legitimidad institucional”, Sánchez.

Dicho esto, el jefe de la cartera de Defensa dio a conocer lo que él denominó como un salto histórico: la migración del SILOG hacia SAP S/4HANA 2023

¿Cómo funcionará esta migración?

Se desarrollará con rigor técnico y altos estándares de seguridad. Durante el año 2025 se avanza en la depuración de los datos maestros, la conversión técnica y las pruebas integrales del sistema. En 2026 se ejecutarán ajustes funcionales y pruebas unitarias, integradas y de usuario.

A su vez, se simularán escenarios críticos que garanticen la continuidad operativa. Entre 2026 y 2027 se consolidará la adopción plena del sistema y la integración de herramientas avanzadas para la gestión de inventarios y mantenimiento.

“La seguridad comienza con la protección de la información, con la capacidad de prever antes que reaccionar, con la transparencia en el manejo de los recursos públicos y con decisiones basadas en evidencia”, continuó el ministro.

En este sentido, el ministro Sánchez expresó su reconocimiento a SAP proveedor de una plataforma tecnológica utilizada por gobiernos y fuerzas armadas en todo el mundo, y a HR Solutions, aliado estratégico del sector, en la implementación.

Catalina Manrique Fajardo, country manager de SAP para Colombia resaltó la importancia de este proyecto y el trabajo en equipo para juntos, avanzar hacia una institucionalidad más estratégica y moderna que responde al contexto.

Finalmente, el ministro de Defensa reiteró que “hoy no solo inauguramos un proyecto tecnológico, hoy reafirmamos una visión de Estado que concibe la Defensa nacional como un sistema moderno, transparente, interoperable y preparado para los desafíos del siglo veintiuno”.