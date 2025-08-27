Confidencial Noticias
Tania Alexandra Casallas, integrante de Concentrika Medios, de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad ECEP de la Universidad Central entrevista a protagonistas de la comunicación política, quienes explican cómo se trabaja para que esta labor cumpla su papel de manera efectiva en las redes sociales.
Los reparos de la Defensoría del Pueblo al proyecto de sometimiento a la justicia
La Defensoría del Pueblo hizo sus primeros comentarios para el proyecto de sometimiento a la justicia que presentó a consideración del Legislativo, el Gobierno Nacional en cabeza del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. Dentro de los principales…
A juicio Iván Leonidas Name y Andrés Calle
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio a los expresidentes del Congreso de la República, Iván Name y Andrés Calle por su presunta relación y participación en asuntos relacionados con el escándalo de corrupción al interior de la…
Corte Constitucional admitió una demanda que busca tumbar la zona binacional entre Colombia y Venezuela
La Corte Constitucional admitió una demanda presentada contra la creación de una zona «binacional de paz» y comercio anunciada a mediados de julio por los gobiernos de Colombia y Venezuela, al pedir su previa aprobación por parte del Congreso. El alto…
Daniel Quintero confirma su participación en la consulta del Pacto Histórico y arma su equipo de campaña
El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial, Daniel Quintero, confirmó en las últimas horas su participación en la consulta del Pacto Histórico que se hará en el próximo mes de octubre con la que se definirá el nombre de la persona que a nombre del…
Ponencia de Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada asegura que la campaña Petro Presidente violó los topes de campaña
Los magistrados del Consejo Nacional Electoral, Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, radicaron la ponencia en la que proponen sancionar a los directivos de la campaña Petro Presidente 2022, por violación de topes electorales, que, de acuerdo con el…