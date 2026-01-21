La plataforma de vídeos YouTube ampliará las herramientas de IA que ofrece a los creadores de contenido para que puedan crear un corto con solo su cara, e impulsará los shorts con nuevos formatos y la experiencia para televisor con nuevos planes especializados.

YouTube ha compartido las prioridades que guiarán su hoja de ruta para 2026, con las que la compañía tecnológica se ha propuesto «liderar la industria creativa hacia la nueva era», como recoge en un comunicado compartido en su blog.

Y pretende hacerlo centrándose en los shorts, YouTube TV, las cuentas supervisadas por los padres y nuevas herramientas para creadores de contenido con las que puedan «potenciar y proteger la creatividad».

Empezando por los shorts, YouTube ha informado de ya registran 200.000 millones de visualizaciones al día de media. Para seguir impulsando los vídeos, ha anunciado la implementación de nuevos formatos, como publicaciones con imágenes, directamente en el ‘feed’.

El papel que YouTube tiene en los hogares, que no se limita a la pantalla pequeña del ‘smartphone’, se verá reforzado por la idea de que «la televisión debe ser fácil», algo que pretenden conseguir con el lanzamiento de una vista múltiple totalmente personalizable y más de diez planes especializados de YouTube TV que abarcan deportes, entretenimiento y noticias.

La compañía también tendrá novedades en 2026 para los niños. En concreto, permitirán a los padres crear nuevas cuentas infantiles y cambiar de cuentas, para adaptar la experiencia de YouTube a cada miembro de la familia.

Para los creadores de contenido, además de facilitar la colaboración con las marcas para que puedan generar ingresos con sus vídeos, también implementarán nuevas funciones creativas impulsadas por inteligencia artificial (IA).

«Este año podrás crear un corto con tu propia imagen, producir juegos con una simple instrucción de texto y experimentar con la música», aseguran desde YouTube.

La compañía explica que cualquier contenido generado con la IA de YouTube se etiqueta como tal, y que es deber de los creadores informar de ello cuando el contenido es «realista, alterado o sintético».

Los contenidos generados con IA deben seguir las normas de la comunidad, y en caso contrario pueden ser eliminados. Para reforzar la transparencia, están desarrollando Content ID, un sistema que identifica la autoría.

Asimismo, YouTube ha dicho que pretenden reducir la difusión de contenido generado con IA que sea repetitivo y de baja calidad, y para ello están trabajando en sistemas que repliquen la forma en que se combaten el ‘spam’ y el ‘clickbait’.

Nota recomendada: YouTube trabaja en una herramienta que cuide de los niños