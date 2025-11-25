Ir al contenido principal

En 2025 ha aumentado una modalidad de estafa digital que inicia con una llamada aparentemente inofensiva desde un número desconocido. Aunque pueda parecer un simple error o confusión, el verdadero objetivo de los estafadores es despertar la curiosidad de la víctima y generar presión para que responda. Una vez que la persona cae en la trampa, los delincuentes envían un mensaje desde un número recién creado, difícil de rastrear. Con la intención de descubrir cuál es el asunto urgente, el afectado termina agregando el contacto y abre la conversación.

En ese momento, los estafadores intentan ingresar a la cuenta de WhatsApp de la víctima desde otro dispositivo. El sistema, al detectar un acceso inusual, envía automáticamente un código de verificación de seis dígitos al teléfono legítimo. Ese código es crucial, pues representa la única vía para que los delincuentes tomen control total de la cuenta. Por ello, su misión principal es lograr que la víctima lo comparta sin darse cuenta, aprovechando la confusión y la supuesta urgencia del mensaje.

Las estrategias utilizadas para obtener ese código pueden variar: desde mensajes que simulan ser del soporte técnico de WhatsApp hasta excusas inventadas para generar confianza. Ante este panorama, las autoridades cibernéticas recomiendan no contestar llamadas de números desconocidos y, sobre todo, jamás compartir el código de verificación. Este número es estrictamente personal y ninguna entidad legítima lo solicitará bajo ninguna circunstancia.

Una vez que los estafadores consiguen el acceso, suplantan la identidad de la víctima de inmediato. Con la misma foto, el mismo nombre y la información del perfil original, comienzan a escribir a familiares, amigos, compañeros de trabajo y otros contactos. El objetivo es continuar la cadena de engaños solicitando dinero o información sensible, aprovechando la confianza que la víctima original tiene en su entorno.

