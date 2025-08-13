Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

La narrativa habitual de la transformación digital suele centrarse en la nube, la inteligencia artificial o la analítica avanzada. Sin embargo, en campo, en el terreno real, los protagonistas son otros: sensores, gateways, tablets, cámaras, dispositivos móviles. Toda esa tecnología que conecta, mide, calcula y automatiza está físicamente expuesta a un entorno que, por efecto del cambio climático, se vuelve cada vez más hostil. Y ahí comienza un nuevo cuello de botella.

Según estimaciones de Embedded Computing Design (2024), para el año 2025 el 75 % de todos los datos industriales se procesarán fuera del centro de datos tradicional, en lo que se conoce como edge computing. Pero si ese “borde” está en un pozo petrolero a 45 °C, en una zona rural con lluvias torrenciales, o en una cantera con polvo constante, ¿qué ocurre con la tecnología que no está preparada?

En América Latina, el problema se intensifica. No solo por la variedad geográfica —que incluye selvas, desiertos, montañas y llanuras—, sino por el aumento sostenido de fenómenos climáticos extremos. El último informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, 2024) advierte que estos eventos se volverán más frecuentes e intensos incluso si la temperatura media global no sube más de 1,5 °C. Ya en 2024 se registraron temperaturas récord en Argentina, Brasil y México, junto con tormentas severas en países como Colombia y Perú. En ese entorno, los dispositivos que conforman la capa física del edge sufren el impacto directo: fallan, se recalientan, se corroen o se desconectan.

“El cambio climático está modificando las reglas de operación en campo. Hoy no alcanza con tener dispositivos inteligentes, también deben ser físicamente resilientes. La robustez tecnológica ya no es un diferencial: es una condición para operar”, señala Jim Wang, Regional Sales Manager de Getac para América Latina.

El problema no es menor. Un fallo en un dispositivo edge puede interrumpir la operación de una máquina, cortar la trazabilidad de una carga, dejar sin monitoreo una válvula crítica o provocar errores de interpretación de datos. Según datos de BigPanda (2024), el costo de una interrupción no planificada en empresas grandes puede superar los USD 23.000 por minuto, sin contar penalidades ni consecuencias indirectas.

Frente a esto, el hardware robusto aparece como una respuesta inevitable. Equipos especialmente diseñados para resistir polvo, humedad, calor extremo, vibraciones o impactos permiten sostener la digitalización en lugares donde la tecnología convencional no sobrevive. Empresas como Getac desarrollan dispositivos certificados con estándares militares (MIL-STD-810H) e industriales (IP66), capaces de funcionar en condiciones de -29 °C a 60 °C, sin ventiladores ni partes móviles, sellados y resistentes a caídas.

“Lo que más valoran nuestros clientes en la región es que el hardware robusto de Getac les permite trabajar sin interrupciones, incluso en condiciones climáticas que antes obligaban a detener operaciones o reemplazar equipos. Es continuidad operativa asegurada”, destacan desde Getac.

En vez de pensar en el edge como una cuestión solo de software o conectividad, el cambio climático obliga a mirar la base física del sistema. ¿Está la infraestructura edge preparada para resistir un mundo más caliente, más húmedo y más extremo? En muchos casos, la respuesta es no.

La transformación digital en entornos industriales ya no puede separarse del contexto ambiental. Y si el clima es una amenaza para la operación, el hardware se convierte en la primera línea de defensa. Porque en el borde donde pasan las cosas importantes no hay margen para el error ni para la obsolescencia.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

María Fernanda Rojas asegura que los nuevos proyectos de transporte deben mejorar la vida comunitaria

| Confidencial Noticias | ,
El Ministerio de Transporte adoptó un nuevo enfoque que busca poner a las personas como objetivo principal de los proyectos de infraestructura de movilidad. Con la nueva norma se obliga a estructurar los futuros proyectos de transporte con lineamientos…
Siga leyendo

Fiscalía eleva a Magnicidio el asesinato de Miguel Uribe Turbay

| Confidencial Noticias | ,
La Fiscalía General de la Nación, elevó al rango de Magnicidio el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. El congresista murió luego de ser víctima de cuatro disparos por parte de un menor de edad en la localidad de Fontibón de Bogotá. Nota…
Siga leyendo

Velación de Miguel Uribe Turbay se hará en cámara ardiente en el Capitolio Nacional

| Confidencial Noticias | ,
El cuerpo del senador Miguel Uribe Turbay quien falleció en horas de la madrugada del 11 de agosto, luego de luchar por su vida durante dos meses, será velado en cámara ardiente en las instalaciones del Capitolio Nacional. El presidente del Congreso de la…
Siga leyendo

Llamado de la ONU a Colombia a garantizar elecciones pacíficas

| Europa Press | ,
El secretario general de la ONU, António Guterres, ha instado este lunes a las autoridades colombianas a tomar «todas las medidas necesarias» para garantizar unas elecciones pacíficas y la seguridad de los aspirantes, después de que el senador y precandidato…
Siga leyendo

Murió el senador Miguel Uribe Turbay

| Confidencial Noticias | , ,
El senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, falleció en horas de la madrugada del lunes 11 de agosto mientras daba la lucha por su vida luego de sufrir un atentado en Bogotá durante un acto de su campaña política. …
Siga leyendo