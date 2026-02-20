Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Google está trabajando en el sucesor de su procesador Tensor, que funcionará con una actualización del coprocesador de seguridad, Titan M3, para mejorar la protección del teléfono móvil.

El anuncio de Pixel 10a pone en el horizonte la llegada de la nueva serie de ‘smartphones’ de la compañía, Pixel 11, que funcionará con el sucesor del procesador Tensor G5, es decir, Tensor G6, con nombre en clave ‘Google Epic’.

Aunque se trata de un componente todavía en desarrollo, tendrá una actualización destacada respecto de sus predecesores: lo acompañará un procesador de seguridad Titan M3, según informan en 9to5Google a partir de la información compartida por Mystic Leaks.

Google introdujo sus propios procesadores en la familia Pixel 6. Entonces, Tensor se presentó como un sistema para móviles integrado en un chip diseñado para sacarle mayor provecho a las soluciones de inteligencia artificial, que incorporaba el ‘chip’ de seguridad Titan M2, que funcionaba con el núcleo de seguridad Tensor para proteger los datos sensibles, los PIN y las contraseñas.

Desde entonces, cada nueva generación de Tensor se ha acompañado de un chip Titan M2, algo que parece que cambiará con la llegada de la serie Pixel 11. Según el medio citado, esta actualización tendría el objetivo de competir con Secure Enclave de Apple, un coprocesador de hardware que protege la información sensible del usuario en un creando un espacio aislado del procesador principal.

Nota recomendada: ¿Qué tienen que ver las plataformas digitales con la falta de deseo sexual?





Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Cae alias ‘Peye’, señalado narcotraficante

| Confidencial Noticias | ,
La Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Antinarcóticos (DIRAN – SIU) capturó en Tumaco (Nariño) a alias “Peye”, señalado como uno de los principales dinamizadores y financiadores del tráfico de estupefacientes con destino a México y…
Siga leyendo

Consejo Superior de la Universidad Nacional posesiona a José Ismael Peña en la rectoría

| Confidencial Noticias | ,
El Consejo Superior de la Universidad Nacional, durante una sesión extraordinaria posesionó al profesor José Ismael Peña como su rector. El máximo órgano de gobierno del alma mater dio cumplimiento al fallo judicial emitido por el Tribunal Superior de…
Siga leyendo

Juan Manuel Galán recibe apoyo de un grupo de exministros y excongresistas

| Confidencial Noticias | , ,
Un grupo de políticos y exministros de diferentes sectores políticos anunciaron su apoyo al precandidato del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, integrante de la Gran Consulta Por Colombia. «Votaremos por su nombre en la Gran Consulta, con la convicción…
Siga leyendo

Niegan principio de oportunidad a Carlos Mattos por salir de la prisión a pasear por Bogotá

| Confidencial Noticias | , ,
Una jueza de control de garantías negó el principio de oportunidad que buscaba el empresario Carlos Mattos por el proceso que enfrenta por sus constantes salidas de la cárcel La Picota, en 2022 con destino a su oficina o a cualquier lugar de Bogotá. De…
Siga leyendo

Pacto Histórico anuncia la creación de una plataforma electoral paralela a la del CNE

| Confidencial Noticias | , ,
Los candidatos del Pacto Histórico, junto con sus actuales congresistas manifestaron su preocupación por supuestos actos de violencia que han padecido sus militantes en medio de la campaña electoral. «Queremos llamar la atención sobre la necesidad de…
Siga leyendo