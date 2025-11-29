Check Point Software presenta desde la visión y el análisis de varios de sus directivos, las predicciones para el año 2026, período que no se definirá por actualizaciones graduales. Estará marcado por una colisión de fuerzas sin precedentes: la informática de última generación, la hiperautomatización y un ajuste de cuentas global en materia de ciberseguridad.

La inteligencia artificial ya no es una disciplina única. Se ha convertido en el tejido conectivo que enlaza la nube, las redes y los sistemas físicos. La investigación cuántica está desafiando las matemáticas fundamentales de la confianza digital, mientras que la Web 4.0 está transformando internet en una capa de realidad inmersiva y siempre activa.

Tanto para los líderes empresariales como para los defensores, este no es el futuro que llega. Es el futuro que toma el control. La convergencia de la IA, la innovación cuántica y la infraestructura inmersiva transformará la economía global, poniendo a prueba las suposiciones arraigadas sobre resiliencia, gobernanza y seguridad.

El éxito dependerá no solo de la implementación de nuevas tecnologías, sino también de su orquestación. Las organizaciones necesitarán integrar la prevención, la transparencia y la agilidad en cada capa de sus operaciones.

Este informe destaca las fuerzas clave identificadas por los investigadores, estrategas y líderes regionales de Check Point para el próximo año. Cada predicción examina cómo evoluciona el riesgo y cómo las arquitecturas de seguridad basadas en IA y centradas en la prevención pueden ayudar a las organizaciones a mantenerse a la vanguardia.

Predicción 1- El amanecer de la IA agética: De los asistentes a la autonomía

La autonomía se convierte en el nuevo campo de batalla

David Haber, Vicepresidente de Seguridad de Agentes de IA, Check Point: El año 2026 marca la generalización de la IA agética, sistemas autónomos capaces de razonar, planificar y actuar con mínima intervención humana. “En 2026, la competencia será entre adversarios autónomos y defensores autónomos. Las empresas ganadoras gobernarán la IA con el mismo rigor con el que protegen los datos, la visibilidad, la ética y la prevención por diseño”.

Predicción 2 – Fundamentos de la Web 4.0: Inmersiva, integrada e inteligente

Los gemelos digitales y la realidad extendida (XR) redefinen la interacción humana con la infraestructura

Nataly Kremer, Directora de Producto y Tecnología, Check Point: Si bien la Web 4.0 aún está en desarrollo, 2026 sentará sus bases. Esta web de nueva generación combina computación espacial, gemelos digitales e IA a nivel de sistema operativo.

Ciudades enteras, plantas industriales y campus corporativos funcionarán mediante modelos virtuales en tiempo real, lo que permitirá a los ingenieros simular tareas de mantenimiento, probar parches de seguridad o visualizar escenarios de riesgo antes de tocar el entorno físico. Las interfaces de realidad extendida (RA), aumentada y virtual, reemplazarán los paneles de control, permitiendo al personal explorar los datos en lugar de leerlos. Esta convergencia promete grandes mejoras en eficiencia y seguridad, pero presenta complejos desafíos de interoperabilidad.

Opinión de Check Point:

“A medida que el mundo digital se vuelve espacial y persistente, la superficie de ataque se extiende a la propia experiencia. La seguridad debe acompañar a los usuarios en cada capa de inmersión”.

Predicción 3 – La IA se convierte en un motor de decisiones estratégicas

El creciente papel de la IA en la toma de decisiones de seguridad

Roi Karo, Director de Estrategia de Check Point: La IA está cambiando constantemente los fundamentos de la ciberseguridad. Lo que antes servía principalmente como herramienta para la eficiencia operativa ahora influye en cómo tanto atacantes como defensores planifican, se adaptan y ejecutan. El sector está entrando en una fase en la que la IA ya no es una capacidad de apoyo, sino un elemento integrado en la detección, el análisis y la toma de decisiones.

Los atacantes ya utilizan la IA para generar campañas más rápidas, más amplias y más personalizadas. Esto refleja un cambio en la forma en que los equipos de seguridad priorizan las acciones, comprenden el riesgo y coordinan la respuesta. Las mismas capacidades que empoderan a los atacantes también fortalecen a los equipos de defensa.

Opinión de Check Point

“La adopción acelerada de la IA la está convirtiendo en parte de la columna vertebral operativa de la ciberseguridad, en lugar de una extensión de las herramientas existentes, lo que está transformando los flujos de trabajo analíticos y los procesos de toma de decisiones para que sean más consistentes, automatizados y guiados por controles claros”.

Predicción 4 – La confianza es el nuevo perímetro: Deepfakes y fraude conversacional

Cuando la propia identidad se convierte en el vector de ataque.

Pete Nicoletti, CISO de campo y Evangelista de Check Point: La IA generativa ha difuminado la línea entre lo genuino y lo inventado. Una voz clonada puede autorizar una transferencia; un vídeo sintético en tiempo real creado por IA puede solicitar acceso privilegiado; y una interacción de chat persuasiva con conocimiento de los procesos corporativos puede eludir por completo la autenticación multifactor. La autenticidad técnica ya no garantiza la autenticidad humana. Toda interfaz hombre-máquina se convierte en un punto de vulnerabilidad potencial.

Opinión de Check Point:

“En 2026, el engaño sonará a confianza. Las empresas deben verificar continuamente la identidad, el contexto y la intención en cada interacción. La IA creará tanto la amenaza como la protección”.

Predicción 5 – Amenazas nativas LLM: Inyección rápida y envenenamiento de datos

Los modelos de IA se convierten en el nuevo día cero

Jonathan Zanger, Director de Tecnología de Check Point: A medida que las empresas integran la IA generativa en todo, desde la atención al cliente hasta la búsqueda de amenazas, los propios modelos se han convertido en superficies de ataque. En 2026, los adversarios explotarán la inyección rápida, insertando instrucciones ocultas en texto, código o documentos que manipulan los resultados de un sistema de IA, y el envenenamiento de datos, donde se utilizan datos corruptos para sesgar o comprometer los conjuntos de entrenamiento..

Los CISO deben tratar los modelos de IA como activos críticos. Esto implica asegurar todo el ciclo de vida, desde la procedencia de los datos y la gobernanza del entrenamiento hasta la validación en tiempo de ejecución y el filtrado de resultados.

Opinión de Check Point:

«Los modelos de IA son los sistemas actuales sin parches. Cualquier fuente de datos externa se convierte en un potencial exploit. La verdadera seguridad de la IA no consiste en crear modelos más inteligentes, sino en gobernarlos y validarlos incansablemente». La Actualización de los Principios de IA de la OCDE de 2025 exige estándares de trazabilidad y robustez para contrarrestar los riesgos de contaminación de datos y manipulación de modelos.

Predicción 6 – La Realidad de la IA

De la adopción rápida al uso responsable

Mateo Rojas-Carulla, Jefe de Investigación, Seguridad de Agentes de IA, Check Point: Tras dos años de una adopción casi frenética de la IA, 2026 marcará la primera recalibración importante. Muchas organizaciones que se apresuraron a integrar herramientas de IA generativa descubrirán sistemas sin gobernar, API expuestas y puntos ciegos en el cumplimiento normativo. La IA en la sombra, herramientas iniciadas por los empleados que utilizan datos corporativos, proliferará, creando fugas de datos invisibles y estándares de seguridad inconsistentes. Esta fase de desilusión es necesaria: impulsará la transición de la experimentación a la rendición de cuentas.

Los equipos directivos deben establecer políticas claras para el uso de la IA y alinearlas con los marcos legales, éticos y de gestión de riesgos. El cumplimiento normativo se ampliará desde la privacidad hasta la responsabilidad algorítmica.

Opinión de Check Point:

“La primera disrupción de la IA fue la velocidad; la segunda será la gobernanza. El Marco de Garantía de la IA del Gobierno del Reino Unido (2025) enfatiza que la confianza en la IA depende de la transparencia, la supervisión y la seguridad desde el diseño, todos ellos imperativos empresariales actuales.

Predicción 7 – Regulación y Rendición de Cuentas en Expansión

La ciberresiliencia se convierte en una licencia para operar

Peter Sandkuijl, Vicepresidente de Ingeniería para Europa Occidental, Check Point: Los reguladores de todo el mundo están acortando la distancia entre la innovación y la responsabilidad. En 2026, la regulación dejará de ser reactiva. Marcos como la Directiva NIS2 de la UE, la Ley de IA y las normas de divulgación de incidentes de la SEC de EE. UU. convergerán en un principio único: la ciberseguridad debe ser medible y demostrable en tiempo real. Existe una razón de peso detrás de esta aceleración regulatoria: la creciente dependencia de la sociedad de los servicios digitales para mantener la vida cotidiana y la economía funcionando sin grandes interrupciones. Los CISO deberán conectar el riesgo, el cumplimiento normativo y la telemetría operativa en un panel de gobernanza unificado. La garantía continua sustituirá a la certificación estática.

Opinión de Check Point:

“La ciberresiliencia ya no es papeleo, es rendimiento. La capacidad de demostrar protección continuamente determinará el acceso al mercado y la confianza”. El Resumen de la Directiva NIS2 de la Comisión Europea establece estándares obligatorios de gestión de riesgos y notificación de incidentes para más de 160.000 entidades, lo que subraya que la ciberresiliencia es ahora una obligación legal.

Predicción 8 – El Sprint Cuántico

Preparándose para el día en que se rompa el cifrado

Ian Porteous, Director Regional de Ingeniería de Ventas para Reino Unido e Irlanda de Check Point: La computación cuántica puede tardar años en descifrar el cifrado actual, pero la amenaza ya ha cambiado el comportamiento empresarial. Gobiernos, proveedores de servicios en la nube y grandes empresas se apresuran a asegurar la agilidad criptográfica, migrando de los vulnerables algoritmos Rivest-Shamir-Adleman (RSA) y Criptografía de Curva Elíptica (ECC) a estándares de criptografía poscuántica (PQC) antes de que los adversarios puedan utilizarlos como arma.

El peligro reside en la estrategia de «recoger ahora, descifrar después» (HNDL). Los atacantes ya roban datos cifrados, confiados en que el descifrado cuántico los expondrá mañana. La propiedad intelectual, los secretos de estado y los historiales médicos podrían verse comprometidos retrospectivamente una vez que los sistemas cuánticos alcancen la madurez. En 2026, la preparación pasa de la teoría a la ejecución. La preparación cuántica es ahora un requisito de cumplimiento y continuidad. Retrasarla podría exponer años de información confidencial una vez que la computación cuántica alcance su escalabilidad.

Opinión de Check Point:

«El riesgo cuántico no se trata de las máquinas del futuro. Se trata de los datos de hoy. Toda organización debe asumir que sus activos cifrados ya están siendo recopilados y prepararse para un mundo donde la prevención depende de la agilidad criptográfica».

Predicción 9 – El ransomware evoluciona hacia operaciones de presión de datos

La extorsión reemplaza al cifrado

Paal Aaserudseter, Ingeniero de Ventas de Check Point: El ransomware ha evolucionado del cifrado a la coerción psicológica. Los atacantes ahora extraen datos confidenciales, presionan a las víctimas a través de reguladores, clientes o la prensa y programan estratégicamente las filtraciones para maximizar el impacto.

Opinión de Check Point:

“La primera disrupción de la IA fue la velocidad; la segunda será la gobernanza. 2026 recompensará a quienes la consideren no como un atajo, sino como una capacidad que se puede proteger, auditar y mejorar”.

Predicción 10 – El riesgo en la cadena de suministro y SaaS se dispara

La confianza a escala se vuelve inmanejable

Jayant Dave, CISO de campo, APAC, Evangelista de Check Point: 2026 confirmará que ninguna empresa opera sola. Cada proveedor, API e integración añade un nuevo riesgo. Los adversarios explotan estas dependencias para comprometer a miles de organizaciones simultáneamente, convirtiendo al proveedor más débil en una puerta de entrada para la explotación masiva. Las cadenas de suministro globales se están transformando bajo la presión de la automatización. La IA con agentes permitirá la gestión autónoma de riesgos: sistemas de autoaprendizaje que mapean dependencias, supervisan el cumplimiento de terceros y predicen interrupciones. Sin embargo, la hiperconectividad también aumenta la exposición: las bibliotecas de código comprometidas, los tokens de API y las credenciales en la nube pueden propagarse por los ecosistemas.

Opinión de Check Point:

“Su exposición es tan pequeña como su socio menos seguro. En 2026, la prevención debe extenderse a toda la cadena de valor, ya que cada conexión de confianza también es una superficie de ataque”. El Informe de Ciberseguridad de la Cadena de Suministro de ENISA 2025 advierte que el 62 % de las grandes organizaciones sufrieron al menos una vulneración por parte de terceros en los últimos 12 meses.

Predicción 11 – Riesgo en la cadena de suministro: Hacia redes autónomas y responsables

La confianza a escala se vuelve inmanejable

Raymond Schippers, Tecnólogo principal, Evangelista de Check Point: Cada API, servicio en la nube y proveedor amplía la superficie de ataque empresarial. En 2026, las cadenas de suministro hiperconectadas generarán tanto eficiencia como riesgo sistémico. La IA agente impulsará la gestión autónoma de riesgos, analizando continuamente a los socios globales en busca de indicadores de cumplimiento, disrupción y solvencia. Pero la hiperautomatización también multiplica la exposición.

Opinión de Check Point:

“Sus defensas terminan donde termina su visibilidad. En 2026, la prevención debe extenderse a cada conexión de confianza”.

Predicción 12 – Evolución de los Vectores de Acceso Inicial

El predominio de la vulneración de dispositivos periféricos y los ataques de identidad basados en IA

Sergey Shykevich, Gerente de Grupo, Inteligencia de Amenazas: Los adversarios sofisticados patrocinados por estados seguirán priorizando la explotación de dispositivos periféricos, como routers, cámaras, sistemas de IoT y firewalls, utilizando estas plataformas silenciosas para penetrar en entornos de alto valor sin activar los controles de detección tradicionales. La mayoría de los actores, como los grupos cibercriminales, se centrarán en la ingeniería social multicanal basada en IA, utilizando modelos generativos para crear una comunicación persuasiva, patrones de interacción adaptativos y perfiles digitales convincentes en los canales de correo electrónico, mensajería, voz y soporte. El cambio más disruptivo provendrá de los ataques de identidad impulsados por IA, que imitan el comportamiento humano a gran escala.

Opinión de Check Point:

“El acceso inicial está pasando del malware a la manipulación. En 2026, los atacantes no sólo atacarán los sistemas, sino también las identidades, los comportamientos y los puntos débiles entre las personas y la tecnología. Defenderse contra esto requiere una validación continua, no verificaciones puntuales”.

Predicción 13 – La inyección inmediata se convierte en el principal vector de ataque

Manipulación de sistemas de IA mediante contenido legítimo

Lotem Finkelstein, Director de Inteligencia e Investigación de Amenazas, Check Point: Para 2026, la inyección inmediata, tanto directa como indirecta, se convertirá en el principal vector de ataque contra los sistemas de IA, impulsada por el auge de los navegadores de IA y la rápida adopción de servicios de IA agénticos.

Opinión de Check Point:

«A medida que los navegadores de IA maduran y la IA agética se integra en las empresas, cualquier información procesada por estos sistemas se convierte en una superficie de ataque.

La Gran Convergencia: Resiliencia y Riesgo en una Era Hiperconectada

La realidad que define el 2026 es la convergencia. Los agentes de IA automatizan las decisiones. La Web 4.0 conecta entornos físicos y virtuales. La computación cuántica amenaza la base criptográfica de la confianza. Estas tecnologías están colisionando, creando un entorno donde la innovación y la inestabilidad crecen juntas. Resiliencia de infraestructuras críticas: las redes de energía, telecomunicaciones y transporte dependen cada vez más de gemelos digitales e IA predictiva. Los gobiernos implementarán estándares de seguridad unificados e invertirán en plataformas compartidas de simulación de crisis.

Lista de verificación de acciones ejecutivas para 2026

Establecer un Consejo de Gobernanza de IA para supervisar los sistemas de IA con agentes.

Lanzar un piloto de gemelo digital en un área crítica del negocio.

Iniciar un proyecto de inventario de PQC alineado con los estándares del NIST.

Invertir en seguridad basada en IA que prediga y prevenga amenazas.

Adoptar la garantía continua de proveedores con puntuación de riesgos automatizada.

Capacitar a los equipos para una colaboración eficaz entre personas y máquinas.

Al integrar la prevención, la transparencia y la agilidad en toda la empresa, las organizaciones pueden sortear el tsunami tecnológico de 2026 y salir fortalecida.