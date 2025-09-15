Ir al contenido principal

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha asegurado este lunes que se ha cerrado un acuerdo respecto a la venta de las operaciones estadounidenses de la red social china TikTok, propiedad de Bytedance.

«No vamos a hablar de los términos comerciales del acuerdo. Es un asunto entre dos partes privadas, pero los términos comerciales ya se han acordado», ha señalado Bessent en declaraciones a la prensa recogidas por Europa Press frente a la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores.

No obstante, se ha negado a ahondar en los detalles comerciales del acuerdo de venta por cuanto involucran a actores privados, pero ha dejado claro que este ya se ha cerrado. Así, el presidente Donald Trump hablará por teléfono este viernes con su homólogo chino, Xi Jinping, con los mimbres del texto de venta ya finalizados.

En este sentido, el representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, ha descartado la posibilidad de que se recurra a nuevas prórrogas del plazo límite que tiene Bytedance para desinvertir en TikTok, excepto de ser necesario para llegar a tiempo de firmar el texto acordado.

«No vamos a entrar en una dinámica de aplazamientos continuos. Tenemos un acuerdo. Si se necesitase alguna prórroga solo para firmarlo o así, eso es una cosa, pero no habrá prórrogas continuas», ha explicado Greer en presencia de Bessent.

Por otro lado, los representantes norteamericanos han indicado que las conversaciones celebradas en Madrid se han centrado en TikTok, por lo que las negociaciones con China para un nuevo tratado comercial que redefina las relaciones entre ambas potencias se dejarán para «dentro de un mes, aproximadamente».

También se habría tratado en la cita el asunto del blanqueo de capitales, algo a lo que la delegación china encabezada por el viceprimer ministro, He Lifeng, se habría mostrado «muy predispuesta» a abordar, en palabras de Bessent.

Relaciones UE – Estados Unidos

Greer ha indicado que Estados Unidos y España mantienen una relación comercial «positiva y saludable» tras destacar el superávit comercial que su país mantiene con España.

Asimismo, ha señalado que Washington espera que el acuerdo suscrito entre la UE y EE.UU. no sea usado por terceros, como China, como un «trampolín» a través del cual comerciar indirectamente con Estados Unidos.

Bessent ha mencionado también que existe la posibilidad de reforzar la actual relación transatlántica de España y Bruselas con Estados Unidos, al tiempo que se ha mostrado «muy satisfecho» con la futura apertura de una oficina comercial española en Houston (Texas).

Europa Press

