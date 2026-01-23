Ir al contenido principal

Forza Horizon 6 llegará este año y su presentación en el Developer_Direct llevó a los jugadores hasta Playground Games para mostrar cómo ha cobrado vida esta nueva entrega. En esta ocasión, el estudio apuesta por una ambiciosa recreación de Japón y por una filosofía centrada en ofrecer la máxima libertad de exploración dentro del universo Horizon.

Para conocer más detalles, el Director de Diseño, Torben Ellert, explicó cómo el juego se plantea como un nuevo comienzo. A diferencia de entregas anteriores, donde el jugador ya era una figura consagrada, Forza Horizon 6 arranca desde una perspectiva mucho más humilde y cercana.

El jugador no comienza como un piloto profesional, sino como un turista que sueña con asistir al Festival Horizon en Japón. Este cambio narrativo marca una diferencia clara frente a Horizon 4, ambientado en Reino Unido, y Horizon 5, situado en México, donde el protagonismo ya estaba consolidado desde el inicio.

Según Ellert, la idea nace del deseo universal de viajar a un lugar desconocido y perseguir un sueño. “Vas a Japón por el Festival Horizon, pero solo como fan, con la aspiración de poder participar”, explica. Ese punto de partida busca conectar no solo con los amantes de los autos, sino con cualquiera que se identifique con la ambición de dejarlo todo para explorar nuevas oportunidades.

