Google Chrome reducirá la afluencia de notificaciones procedentes de páginas web con las que los usuarios llevan tiempo sin interactuar para evitar la sobrecarga que generan.

Las páginas web que visitan los usuarios en ocasiones solicitan permiso para enviar notificaciones. Si siempre se aceptan, a la larga esto se convierte en una situación insostenible, dado que solo el uno por ciento de ellas recibe algún tipo de interacción.

Para reducir «el ruido y la sobrecarga de notificaciones», el navegador Chrome va a cancelar automáticamente los permisos a las páginas web que el usuario lleva tiempo sin visitar y que envían una gran cantidad de notificaciones.

Esta novedad se desplegará en Chrome para navegador y para Android. Según explica Google en el blog de Chromium, se notificará a los usuarios cuando se retiren los permisos. No afectará en ningún caso a las notificaciones de las aplicaciones web instaladas.

«La presencia de la Corporación Universitaria de Asturias en Colombia es indefinida»: Carlos Pérez Castro

La Institución de Educación Superior, Corporación Universitaria de Asturias, recibió una condecoración y reconocimiento por parte de la Cámara de Representantes, mediante la Orden de la Democracia Simón Bolívar en el grado Cruz de Comendador, como…
Señalan a Efraín Cepeda de pactar alianzas con el paramilitarismo

El exsenador liberal Álvaro Ashton en su declaración ante la Justicia Especial Para la Paz (JEP), aseguró que junto a varios políticos de la costa Caribe se tejió una alianza con los paramilitares para pactar asuntos económicos y electorales. Según Asthon…
¿Para qué buscan a Mauricio Toro?

El expresidente de ICETEX y exrepresentante a la cámara, Mauricio Toro, analiza la posibilidad de presentar su nombre en las elecciones legislativas de marzo de 2026, y aunque no se ha decidido ya ha recibido diferentes ofertas de partidos y movimientos que…
Jefe del Tren de Aragua quiere entrar en la paz total de Petro

Los abogados de Larry Amaury Álvarez Núñez, conocido como ‘Larry Changa’, cofundador del Tren de Aragua, dieron a conocer una carta que envió este delincuente al presidente Gustavo Petro, pidiendo pista para un proceso de paz. Esta solicitud se hace en…
Elogios de Roy Barreras a Germán Vargas Lleras

El excongresista y exembajador de Colombia en el Reino Unido, Roy Barreras, sorprendió a los asistentes en un evento en donde intervino elogiando la gestión de Germán Vargas Lleras como vicepresidente de la república encargo de los temas de infraestructura…
