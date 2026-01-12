Ir al contenido principal

HUAWEI próximamente presentará un nuevo reloj deportivo profesional destinado al running, marcando su regreso a esta categoría cinco años después del lanzamiento del primer HUAWEI WATCH GT Runner en 2021. En este periodo, la marca perfeccionó su tecnología, como el HUAWEI TruSense System, que ofrece mediciones más precisas y completas; el sistema de posicionamiento Sunflower, que eleva la exactitud del GPS; pruebas con más de 100 corredores que garantizan predicciones de rendimiento superiores al 97 % de precisión; y un modelo de aprendizaje automático que evalúa la fatiga para optimizar cada entrenamiento.

Para reforzar el desarrollo de estas soluciones, Kipchoge y Joshua Cheptegei, corredor de élite, aportarán experiencia real desde sus sesiones de entrenamiento y competencias, lo que permitirá mejoras constantes en algoritmos y funciones con el fin de crear dispositivos verdaderamente alineados con las necesidades del corredor.

El próximo lanzamiento de HUAWEI en el mercado de relojes para correr busca resolver un desafío histórico: equilibrar funciones avanzadas con una experiencia intuitiva. Mientras que muchos modelos se enfocan solo en atletas de élite y ofrecen interfaces complejas, HUAWEI propone una alternativa versátil que responde a las exigencias de los corredores experimentados sin dejar de ser accesible para quienes están empezando. Además, integra herramientas de salud que benefician a cualquier usuario interesado en cuidar su bienestar diario.

Con esto, HUAWEI transformará una vez más la manera en que el mundo corre. Para demostrar que la tecnología puede impulsar la confianza; para recordarnos que cada paso cuenta, tanto en la pista como en la vida, y para inspirar a más personas a moverse, superarse y vivir plenamente.

Confidencial Noticias

[email protected]
