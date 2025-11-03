En América Latina, los problemas de tráfico, congestión y transporte ineficiente representan uno de los mayores retos para el desarrollo urbano. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cada ciudadano pierde en promedio 4.000US al año por el tiempo y el combustible desperdiciado en los desplazamientos diarios.

Frente a este desafío, OSC TOP Solutions Group presenta en el marco de Smart City Expo 2025 que se realiza Cartagena su modelo de movilidad inteligente, una propuesta tecnológica que conecta infraestructura, datos y comportamiento ciudadano para reducir los tiempos de traslado, optimizar el uso de recursos y mejorar la calidad de vida en las ciudades.

“El tráfico urbano no solo es un problema de movilidad, sino de productividad. Cada minuto que un ciudadano pierde en un trancón es un minuto que la ciudad deja de ganar. Por eso trabajamos para que los sistemas de transporte sean más eficientes, seguros y sostenibles”, explicó Andrés Gallego Garzón, Chief Commercial & Marketing Officer de OSC Top Solutions Group.

Movilidad conectada: cuando la ciudad se sincroniza

Las soluciones desarrolladas por la compañía demuestran cómo la interoperabilidad entre semáforos, sensores, cámaras y plataformas digitales puede transformar la manera en que se mueven las ciudades.

● Control dinámico de semáforos: permite reducir en 25% los tiempos promedio de desplazamiento y disminuir en 15% las emisiones contaminantes durante la hora pico, gracias a una red de sensores que ajusta los ciclos de luz en tiempo real.



● Estacionamiento inteligente en vía pública: mediante sensores y aplicaciones de disponibilidad, se logra disminuir en 25% los recorridos en busca de parqueo, incrementar en 15% las visitas turísticas y aumentar en 150% el recaudo por estacionamiento.



● Videovigilancia y monitoreo centralizado: mejora la seguridad al reducir en 40% el tiempo de respuesta policial y bajar los robos callejeros en 20%, creando entornos más seguros.



Estas innovaciones conforman un ecosistema de movilidad inteligente que integra datos en tiempo real para anticipar congestiones, optimizar semáforos, gestionar parqueaderos públicos y prevenir incidentes en la vía.

“Las urbes del mañana no serán más grandes, sino más inteligentes. La clave está en conectar cada punto de la infraestructura y permitir que la ciudad aprenda de sí misma. Con estas iniciativas, OSC TOP Solutions Group reafirma su compromiso de impulsar una movilidad urbana más fluida, segura y sostenible, alineada con los objetivos de eficiencia energética, reducción de emisiones y bienestar ciudadano”, puntualizó Andrés Gallego Garzón, Chief Commercial & Marketing Officer de OSC Top Solutions Group,