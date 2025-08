Indra Group, una de las principales empresas globales de tecnología y consultoría, ha renovado por cuarto año consecutivo la certificación ISO 37001 en Colombia, referida al “Sistema de Gestión Antisoborno” (SGAS). Esta certificación también se extiende a Minsait, su filial especializada en transformación digital y tecnologías de la información. El mantenimiento de esta norma reconoce el compromiso sostenido de la compañía con la calidad, transparencia y prevención de prácticas ilegales en su operativa.

El SGAS de Indra Group en Colombia forma parte del Modelo de Prevención de Riesgos Penales diseñado para sus filiales internacionales, el cual está integrado dentro del Modelo Global de Compliance de la compañía. Este modelo se implementa de manera uniforme en todos los países donde opera el grupo, y tiene como objetivo promover una cultura organizacional basada en el cumplimiento normativo, la ética empresarial y el buen gobierno corporativo.

La Unidad de Cumplimiento de Indra Group actúa como órgano ejecutivo de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, encargada de aplicar el modelo de cumplimiento a escala global. Su labor se estructura en torno a cuatro pilares clave: i) Gestión de riesgos y controles, ii) Desarrollo de normativa interna, iii) Promoción de la cultura de cumplimiento, y iv) Gestión del Canal Directo, el cual permite reportar posibles irregularidades.

La auditoría que permitió la renovación de la certificación fue realizada por AENOR, entidad reconocida internacionalmente por sus procesos de evaluación y certificación. AENOR destacó el compromiso de la Alta Dirección de Indra Group con el sistema antisoborno, así como el soporte constante brindado por la Unidad de Cumplimiento para su adecuada implementación y funcionamiento. Estos aspectos se alinean con los estándares internacionales exigidos por la norma ISO 37001.

Entre los puntos fuertes identificados por AENOR en Colombia, resalta el uso de software especializado que facilita la automatización de controles financieros y no financieros, así como la estandarización de procesos internos. Además, se valoró positivamente el compromiso y participación activa del personal en el cumplimiento de los controles establecidos.

La certificación ISO 37001 en Colombia contribuye a reforzar la alineación entre los objetivos estratégicos del negocio y los valores corporativos de calidad, integridad y cumplimiento normativo. Este reconocimiento externo mejora la confianza de los diferentes públicos de interés —clientes, socios, reguladores y sociedad en general— hacia la compañía.

Compromiso con la ética, la transparencia y el buen gobierno

La renovación de la certificación ISO 37001 se suma a otros logros relevantes de Indra Group en el ámbito de ESG (ambiental, social y de gobernanza). En 2025, la compañía ha sido nuevamente incluida en The Sustainability Yearbook de S&P Global, por quinto año consecutivo, destacándose como una de las empresas líderes mundiales en sostenibilidad. Además, forma parte de reconocidos índices internacionales como el Dow Jones Sustainability Index, FTSE4Good, Carbon Disclosure Project y World’s Best Companies in Sustainable Growth.

A lo largo de 2024 y 2025, Indra Group ha continuado reforzando su Modelo Global de Compliance. En 2024, se actualizaron el Código Ético y de Cumplimiento Legal, documento clave para la cultura de integridad del grupo, y los Manuales de Prevención de Riesgos Penales y de Derecho de la Competencia aplicables a sus filiales internacionales. Además, se publicó una versión actualizada de la Política del Canal Directo, con el fin de clarificar su uso correcto y su alcance.

En junio de 2025, se realizaron actualizaciones adicionales en los manuales mencionados para las operaciones en España, la Unión Europea y Noruega, reafirmando el enfoque continuo de mejora y adaptación a nuevos contextos regulatorios.

Como parte de su compromiso con la ética y la legalidad, Indra Group fomenta una cultura de cumplimiento entre sus profesionales y colaboradores, mediante formaciones anuales obligatorias coordinadas por la Unidad de Cumplimiento. A su vez, se promueve activamente el uso del Canal Directo, una vía confidencial para reportar irregularidades o realizar consultas sobre el Código Ético y su aplicación.

A través de todas estas iniciativas, Indra Group refuerza su propósito de actuar con integridad, responsabilidad y transparencia en todos los países donde opera, consolidándose como un referente en buenas prácticas corporativas y cumplimiento legal.