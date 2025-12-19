Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Instagram pretende limitar el número de ‘hashtags’ que los usuarios podrán incluir en sus publicaciones a un máximo de cinco, de cara a evitar su uso excesivo y mejorar su funcionamiento a la hora de impulsar el contenido en la red social.

Los ‘hashtags’ son un sistema que permite organizar y categorizar publicaciones relacionadas en redes sociales, utilizando el símbolo de la almohadilla ‘#’ antes de una frase o un término que haga referencia a una temática concreta. Este método hace más fácil que los usuarios encuentren contenido específico sobre un tema en las redes sociales.

En este sentido, aunque hasta ahora los usuarios de Instagram pueden utilizar todos los ‘hashtags’ que consideren necesarios en sus publicaciones, la red social de Meta ha comenzado a limitar su uso a cinco ‘hashtags’ por publicación.

Así lo ha detallado el director de Instagram, Adam Mosseri, en un mensaje a través en su Canal de ‘Consejos de Instagram’, donde ha explicado que, aunque «puede resultar tentador» utilizar más de cinco ‘hashtags’, «unas pocas etiquetas funcionan mejor que una larga lista genérica».

Nota recomendada: Reconocimiento a Valentina Agudelo Vargas por su aporte a la lucha contra el cáncer de seno

Esto se debe a que, que el sistema de ‘hashtags’ funciona mejor si los usuarios seleccionan palabras o términos de ‘hashtag’ más concretos y acorde con la publicación, que incluyendo muchos sobre temas más amplios. «La calidad es más importante que la cantidad», ha sentenciado Mosseri.

Además, también ha recordado que aunque los ‘hashtags’ ayudan en la búsqueda, no amplían el alcance de las publicaciones automáticamente. Por tanto, ha recomendado que, para aquellos que quieran llegar a más usuarios, se concentren en «averiguar qué tipo de contenido resuena en su audiencia».

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Según Petro, «en la DIAN existe una red de corrupción donde habría congresistas y candidatos presidenciales involucrados»

| Confidencial Noticias | ,
El presidente de la república, Gustavo Petro, denunció una supuesta red criminal que opera al interior de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). En la rueda de prensa acompañaron al primer mandatario, el ministro de Hacienda, Germán…
Siga leyendo

Cárcel para los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla

| Confidencial Noticias | , ,
El Tribunal Superior de Bogotá ordenó medida de aseguramiento con medida intramural en contra de los exministros, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla por los señalamientos en su contra por el caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del…
Siga leyendo

¿Para qué invitó Gustavo Petro a María Corina Machado a Colombia?

| Europa Press | ,
El presidente, Gustavo Petro, ha invitado este miércoles a visitar su país y «hablar conmigo de la paz del Caribe y no de invasiones» a la opositora venezolana María Corina Machado, quien ha anunciado que ha abandonado Oslo tras recoger la semana pasada el…
Siga leyendo

La Gran Consulta por Colombia abre la puerta a Paloma Valencia y Daniel Palacios y se la cierra a Claudia López

| Confidencial Noticias | , ,
Los precandidatos de la centro derecha, Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria, David Luna, Juan Daniel Oviedo y Juan Manuel Galán, oficializaron su intención de participar en una consulta en marzo de 2026 para buscar un solo aspirante que…
Siga leyendo

Judicializan a exfuncionarios y a un coronel por contrato de helicópteros MI-17

| Confidencial Noticias | , ,
Foto: Infodefensa.com La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez penal de control de garantías a tres de los presuntos implicados en un entramado de corrupción que, entre septiembre y octubre de 2024, direccionó de manera irregular un contrato…
Siga leyendo