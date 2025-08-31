Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Por: David Benítez

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) cambió su estrategia de cobro tradicional por una que parece sacada de una película de ciencia ficción. Con algoritmos de inteligencia artificial y modelos predictivos, la entidad identificó a 8.440 contribuyentes que deben más de $2.2 billones al Estado y que, según los análisis, tienen la capacidad económica para saldar sus deudas.

Esta innovadora campaña, bautizada como «Al día con la DIAN, le cumplo al país», arrancó en agosto y se extenderá hasta el 29 del mismo mes. Lo que la hace diferente es su enfoque científico: en lugar de perseguir a todos los morosos por igual, la tecnología permite identificar quiénes realmente pueden pagar y tienen mayor probabilidad de hacerlo.

«Este es un paso decisivo hacia un cobro más inteligente y focalizado. La analítica nos permite actuar con rapidez y precisión para asegurar que los recursos públicos lleguen a donde deben estar», explicó Luis Eduardo Llinás, director general encargado de la DIAN.

Tecnología que predice comportamientos

El corazón de esta estrategia son las técnicas de machine learning, que permiten a la DIAN predecir cómo se comportarán los contribuyentes frente al pago de sus deudas. Es como tener una bola de cristal que les dice a los funcionarios dónde vale la pena concentrar sus esfuerzos.

Los algoritmos analizan múltiples variables: desde el historial de pagos hasta la capacidad económica actual de cada deudor. Con esta información, clasifican las deudas según su antigüedad y priorizan los casos con mayor probabilidad de recuperación. Así, en lugar de dispersar recursos en miles de casos sin esperanza, se concentran en los que realmente pueden dar resultados.

Un plan de choque con tres frentes

La campaña contempla medidas específicas que van desde lo preventivo hasta lo coercitivo:

Visitas directas: 7.890 contribuyentes que adeudan cerca de $1.2 billones recibirán visitas personalizadas. La prioridad son las deudas de uno a dos años de antigüedad, cuando aún existe mayor disposición de pago por parte de los morosos.

Gestión de depósitos judiciales: La DIAN trabajará en la recuperación de 5.110 depósitos judiciales por valor de $54.228 millones, producto de procesos de cobro previos contra 550 contribuyentes.

Medidas cautelares: Para los casos más difíciles, aquellas deudas con más de tres años de vencimiento, se impondrán 3.400 medidas cautelares sobre dineros y bienes por cerca de $1 billón. Estas medidas buscan «congelar» los activos de los deudores para evitar que los dispersen antes del pago.

Una oportunidad antes del garrote

Antes de aplicar las medidas más drásticas, la DIAN ofreció una oportunidad de diálogo. El 12 de agosto realizó un evento virtual titulado «Evite consecuencias penales por no pagar sus impuestos en mora», al que asistieron 4.900 contribuyentes.

Durante esta jornada, los funcionarios explicaron las implicaciones legales del incumplimiento fiscal, incluyendo la posibilidad de enfrentar procesos penales, especialmente en casos donde se recaudaron impuestos que nunca se entregaron al Estado.

Director Llinás fue claro en su mensaje: existe la posibilidad de acogerse a mecanismos de regularización antes de que lleguen las medidas judiciales. Es, en esencia, una última oportunidad para que los morosos arreglen voluntariamente su situación antes de que la ley tome su curso.

Más allá de los números

Esta estrategia representa un cambio de paradigma en la gestión tributaria colombiana. Por primera vez, una entidad pública utiliza herramientas de inteligencia artificial no solo para identificar evasores, sino para predecir comportamientos y optimizar recursos.

Los $2.2 billones que se buscan recuperar no son solo cifras en un balance. Representan recursos que el país necesita para financiar educación, salud, infraestructura y programas sociales. Cada peso que no llega a las arcas del Estado es una oportunidad perdida para mejorar la calidad de vida de los colombianos.

Con esta gran apuesta tecnológica y de inteligencia artificial la DIAN espera mejorar resultados en materia de recaudo, como también; disminuir los indicadores de evasión del pago de impuestos.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Juez ordena a Gustavo Petro rectificar afirmaciones que hizo contra el fiscal Mario Burgos

| Confidencial Noticias | ,
El Juzgado 54 Administrativo de Bogotá al fallar una tutela dio la orden al presidente de la república, Gustavo Petro, rectificar sus afirmaciones en contra del fiscal Mario Burgos. El primer mandatario hizo varias declaraciones en las que señala a Burgos…
Siga leyendo

Nueve personas heridas en accidente de uno de los carros del esquema de seguridad de Daniel Palacios

| Confidencial Noticias | , ,
Una de las camionetas que conforman el esquema de seguridad del exministro del Interior y candidato presidencial, Daniel Palacios, sufrió un accidente en la ciudad de Medellín. El vehículo, según informaron desde el equipo de Palacios presentó fallas en…
Siga leyendo

Liberan a los 34 militares secuestrados en el Guaviare

| Confidencial Noticias | ,
La defensora del Pueblo, Iris Marín, confirmó la liberación de los 34 militares que fueron secuestrados por campesinos en el departamento del Guaviare, en el área rural de El Retorno, Guaviare. La noticia fue divulgada a través de la Defensoría del Pueblo…
Siga leyendo

Las respuestas que sobre IA dio a la Universidad de América y a Confidencial Noticias un primer grupo de presidenciables

| Confidencial Noticias | , ,
Por: David Benítez Este jueves 28 de agosto se realizó el debate presidencial «Colombia 2030: IA en los Planes Presidenciales», convocado por Confidencial Noticias y la Universidad de América, con la participación de los precandadidatos, Mauricio…
Siga leyendo

Gustavo Petro ordena un refuerzo militar en la frontera con Venezuela

| Confidencial Noticias | ,
El presidente de la república, Gustavo Petro, ordenó a las fuerzas militares reforzar su presencia en la frontera con Venezuela por la región del Catatumbo. “Solicité la militarización de la frontera del Catatumbo del lado venezolano, para lograr reducir…
Siga leyendo