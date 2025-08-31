Por: David Benítez

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) cambió su estrategia de cobro tradicional por una que parece sacada de una película de ciencia ficción. Con algoritmos de inteligencia artificial y modelos predictivos, la entidad identificó a 8.440 contribuyentes que deben más de $2.2 billones al Estado y que, según los análisis, tienen la capacidad económica para saldar sus deudas.

Esta innovadora campaña, bautizada como «Al día con la DIAN, le cumplo al país», arrancó en agosto y se extenderá hasta el 29 del mismo mes. Lo que la hace diferente es su enfoque científico: en lugar de perseguir a todos los morosos por igual, la tecnología permite identificar quiénes realmente pueden pagar y tienen mayor probabilidad de hacerlo.

«Este es un paso decisivo hacia un cobro más inteligente y focalizado. La analítica nos permite actuar con rapidez y precisión para asegurar que los recursos públicos lleguen a donde deben estar», explicó Luis Eduardo Llinás, director general encargado de la DIAN.

Tecnología que predice comportamientos

El corazón de esta estrategia son las técnicas de machine learning, que permiten a la DIAN predecir cómo se comportarán los contribuyentes frente al pago de sus deudas. Es como tener una bola de cristal que les dice a los funcionarios dónde vale la pena concentrar sus esfuerzos.

Los algoritmos analizan múltiples variables: desde el historial de pagos hasta la capacidad económica actual de cada deudor. Con esta información, clasifican las deudas según su antigüedad y priorizan los casos con mayor probabilidad de recuperación. Así, en lugar de dispersar recursos en miles de casos sin esperanza, se concentran en los que realmente pueden dar resultados.

Un plan de choque con tres frentes

La campaña contempla medidas específicas que van desde lo preventivo hasta lo coercitivo:

Visitas directas: 7.890 contribuyentes que adeudan cerca de $1.2 billones recibirán visitas personalizadas. La prioridad son las deudas de uno a dos años de antigüedad, cuando aún existe mayor disposición de pago por parte de los morosos.

Gestión de depósitos judiciales: La DIAN trabajará en la recuperación de 5.110 depósitos judiciales por valor de $54.228 millones, producto de procesos de cobro previos contra 550 contribuyentes.

Medidas cautelares: Para los casos más difíciles, aquellas deudas con más de tres años de vencimiento, se impondrán 3.400 medidas cautelares sobre dineros y bienes por cerca de $1 billón. Estas medidas buscan «congelar» los activos de los deudores para evitar que los dispersen antes del pago.

Una oportunidad antes del garrote

Antes de aplicar las medidas más drásticas, la DIAN ofreció una oportunidad de diálogo. El 12 de agosto realizó un evento virtual titulado «Evite consecuencias penales por no pagar sus impuestos en mora», al que asistieron 4.900 contribuyentes.

Durante esta jornada, los funcionarios explicaron las implicaciones legales del incumplimiento fiscal, incluyendo la posibilidad de enfrentar procesos penales, especialmente en casos donde se recaudaron impuestos que nunca se entregaron al Estado.

Director Llinás fue claro en su mensaje: existe la posibilidad de acogerse a mecanismos de regularización antes de que lleguen las medidas judiciales. Es, en esencia, una última oportunidad para que los morosos arreglen voluntariamente su situación antes de que la ley tome su curso.

Más allá de los números

Esta estrategia representa un cambio de paradigma en la gestión tributaria colombiana. Por primera vez, una entidad pública utiliza herramientas de inteligencia artificial no solo para identificar evasores, sino para predecir comportamientos y optimizar recursos.

Los $2.2 billones que se buscan recuperar no son solo cifras en un balance. Representan recursos que el país necesita para financiar educación, salud, infraestructura y programas sociales. Cada peso que no llega a las arcas del Estado es una oportunidad perdida para mejorar la calidad de vida de los colombianos.

Con esta gran apuesta tecnológica y de inteligencia artificial la DIAN espera mejorar resultados en materia de recaudo, como también; disminuir los indicadores de evasión del pago de impuestos.